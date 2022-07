Más construcciones en las playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con el concepto de ampliación, remodelación, operación y mantenimiento de la explanada Pedro infante en Mazatlán, se proyecta construir un restaurante, un muelle y un túnel en el paseo y playa de Olas Altas.

Dicho proyecto, a cargo de la empresa Operadora de Hoteles y Resort INNS de México, S. A. de C. V., del grupo ArHe, fue solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en julio del 2018.

"El proyecto consiste en la intervención de una de las explanadas con las mejores vistas del viejo Mazatlán, surge con la iniciativa de mejorar y preservar este espacio proporcionando un mantenimiento constante y un nuevo lugar de convivencia en el puerto; este se llevará a cabo ejecutando las actividades de ampliación remodelación operación y mantenimiento de la explanada Pedro infante", se lee en la solicitud de autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental, de modalidad particular.

Detalle del proyecto

El proyecto es adicionar un nuevo espacio de 193 metros cuadrados a la explanada actual, que es de 460 metros cuadrados en planta baja; dentro de la explanada actual se propone un módulo de cocina, barra de bebidas y cuarto de servicio, un módulo de sanitarios y tocador para hombres y mujeres, espacios concebidos dentro de una área techada para su mejor funcionamiento.

La ambientación será realzada por el espacio abierto y se tendrá cuidado con el entorno. El estilo es contemporáneo, con mobiliario fijo, pergolados ligeros y lonas tensadas para crear sombras y microclimas.

El mobiliario movible como mesas, sillas, lámparas y cojines será diseñado con materiales acordes a la región.

El muelle peatonal que se pretende construir tiene una superficie de 350 metros cuadrados, 40 metros de largo por cinco de ancho y una plataforma de forma rectangular de 15 por 10 metros, que llevará pilotes hincados de concreto y piso de madera; el muelle estará por encima del espejo de agua.

Además, el proyecto contempla la construcción de un túnel que conecte la nueva explanada con el actual Hotel Boutique Casa Lucila, ubicado frente al monumento de Pedro Infante, para uso exclusivo de sus clientes.

La explanada donde está el monumento a Pedro Infante sería modificada. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Sin el visto bueno

En enero de este año, la ex directora de Ecología, Lourdes San Juan Gallardo, declaró que por no reunir parte de los requisitos que exige la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la pasada administración municipal negó el visto bueno de al menos seis construcciones que se pretendían hacer en zona de playa.

El Ayuntamiento tiene la facultad de otorgar una opinión técnica favorable a las obras que se pretenden construir en la zona federal.

Pese a algunas anomalías detectadas, indicó, las construcciones presentaban la anuencia de la autoridad federal; entre las obras se encontraban cinco restaurantes y una plazoleta en Olas Altas, incluido este proyecto, al cual se le había dado para atrás en el 2019, aunque en mayo del 2018, la obra ya había contado con la factibilidad de la dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, que otorgó el visto bueno a través del uso de suelo.

¿El proyecto sigue en pie?

Precisamente el 19 de mayo del año en curso, el actual director de esta dependencia, Jorge Estavillo Kelly, a través de una solicitud de acceso a la información que se filtró en redes sociales, contestó a la petición de un ciudadano que pedía le mostrara la documentación expedida por parte de la dirección a favor del proyecto, a lo que el funcionario municipal dijo no haber ningún permiso en la base de datos.

"Respecto a lo relacionado con la construcción y/o operación del restaurante mencionado en la solicitud, debo informarle que después de hacer una búsqueda en nuestra base de datos no existe solicitud alguna relacionada con la construcción de un restaurante en la zona de playa Olas Altas", dice la contestación.

"Muchos proyectos de esa índole, el propietario presenta ante los medios de comunicación su proyecto, pero eso no quiere decir que tenga las autorizaciones de las autoridades involucradas como lo es Semarnat y los dictámenes de uso de suelo y las licencias de construcción ante esta dirección", añade.

Sin embargo, y al parecer, el proyecto sigue en pie, pues el mismo alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en declaraciones del 7 de junio, aseguró que sí tenían todos los permisos en regla.

"Eso no es un tema nuevo, hace mucho que tienen todos los permisos en regla, seguramente no lo han construido porque no es el momento", dijo.

Antro - Restaurante - Bar

En el mes de mayo trascendió la construcción de un antro-bar-restaurante montado sobre pilotes en medio del agua en la playa de Olas Altas.

El proyecto se sabe que se presentó en febrero del 2019 con el nombre de Chubbchubbs y quien lo promueve es el mismo grupo empresarial ArHe.

Corrió fuerte el rumor de que ya contaban también con todos los permisos y que se iniciarían las obras junto con otro proyecto de accesos en esta misma zona.

Esto es considerado por muchos como un agravio ecológico, una degradación del paisaje y simplemente como una privatización de la naturaleza, el paisaje, las olas, los atardeceres y puestas de sol por lo siguiente.

Se edificará en un polígono de 992 metros cuadrados de zona rocosa intermareal, sitio que presenta una gran abundancia de organismos bentónicos.

Se alterará el transporte de arena, ya que Olas Altas es una de las zonas que presenta una intensa dinámica en el transporte de arena, todo el año se mueve.

La plataforma, de casi mil metros cuadrados, impedirá la llegada de la luz solar y por tanto la fotosíntesis, con lo que se provocará la muerte de los parches de macroalgas y de las comunidades de organismos que las usan como hábitat.