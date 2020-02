Martha rompe las cadenas de la adicción al tabaco

Culiacán, Sin.- Fumar, y que en cada bocanada se te vaya un aliento de vida… fumar como si no esperaras el mañana. Fumar porque el amor se fue. Fumar para refugiar esa ansiedad del pasado. A sus casi 31 años, el romance tóxico de Martha con el humo del tabaco la ha llevado ahora a buscar ayuda, a tratar de encontrarse.

Preguntando aquí y allá, dio con el Centro de Integración Juvenil, en donde El Sol de Sinaloa conoció su caso. Martha recuerda que hace años, fumar tabaco era una acción cool y hasta parecía una moda. Ahora al llegar a la tercera década de vida, para ella el estatus de superioridad ya pasó, y le ha generado una dependencia en la que trató de encontrar olvido a su ansiedad.

Y esa ansiedad, rememora, ahora que ya puede hablar con la cabeza en alto y el recuerdo tibio, empezó a través de una ruptura amorosa. Irónico: un amor tóxico la llevó a otra adicción acaso más tóxica y que daña el cuerpo, los pulmones y otros órganos.

Ella, sin importar la hora, lugar, clima, compañía o soledad, el cigarro y el encendedor eran artículos que no podían faltar en la bolsa para que en los ataques de ansiedad se apaciguara todo y una felicidad inexplicable llegara.

Cuando fue detectando cada una de las señales que le alertaba de una enfermedad producto del tabaquismo, superó el tema tabú de acudir a terapia sicológica: rompió las cadenas de la desidia y la vergüenza y llegó al Centro de Integración Juvenil.

Desde noviembre del año pasado, y por recomendación de una tía, empezó a acudir regularmente a terapia, y con esto, dice, a superar su adicción y sus estados emocionales.

En su camino a la rehabilitación, encontró que no necesita el tabaco para tener paz mental, sino armonía entre su cerebro y cuerpo, actividades físicas, lectura y por el momento, la ayuda de una pastilla medicada para controlarla.

NUEVO RUMBO

A cuatro meses de haber empezado un nuevo camino y eliminar estigmas sociales contra la mujer, recordó que a los 15 años fue la primera vez que probó por travesura un cigarro y fue en su época de la universidad cuando el estrés justificado por tareas empezó a formarse una bomba de tiempo.

Hubo un momento que sí me fui a los extremos y ya luego le fui bajando, pero de todas maneras tú sabes que está mal y no está cool, fumar no es cool, yo digo que un fumador siempre te va a decir, neta no fumes, porque no sirve absolutamente de nada.

Martha

Dentro de sus memorias y en la comodidad de dar a conocer sus experiencias, Martha comentó que lo más que llegó a fumar fueron dos cajetillas en una semana, con todas las justificaciones para sentir que lo que hacía era lo correcto, con cuestionamientos como ¿cuánto es uno?

Hubo un periodo de dos años cuando por decisión mutua con su pareja dejó de consumir, sin embargo, cuando la ansiedad empezó a intensificarse la recaída era cada vez más evidente, con una adicción que aumentó de intensidad.

En todo este lapso, por parte de su mamá que también era fumadora, no recibía consejos de dejar el tabaco, mientras que por sus hermanos ya iniciaban las conversaciones de bajarle al estrés, ansiedad y adicción para poder tener una mejor calidad de vida.

Problemas de salud se empezaron a ser presentes con una tos y una gripa con mayor intensidad y menor condición física con dificultades para respirar, síntomas que le sorprendía tener, aun y cuando ya sabía que es el efecto secundario.

Con los pasos que da en las terapias que acude, se suman otras estrategias para evitar una recaída como consumir una manzana verde cuando siente que la ansiedad está regresando y la mayor motivación es tener una cajetilla en su cuarto para no caer en la tentación.

UNA ADICCIÓN FUERTE

El tener cigarros ahí y que no me fume ninguno, es así como que no me vas a ganar y te estoy viendo pero, o sea, no voy a fumar, ahí te vas a quedar un rato, hasta que me harte o te tire o te regale, realmente yo si me reto.

Martha

Cuando la ansiedad aparece con fuerza, la solución para Martha es comer nueces, otro alimento que siempre tiene que traer en su bolso además de la manzana, enviando una señal a su cerebro de estar ocupada masticando algo.

Ahora con una mejor perspectiva y control de su entorno, la meta para Martha es tener una buena calidad vida, no terminar con daños en su salud, mejorar su economía y no tener la necesidad de gastar su tiempo en fumar tabaco.

Al ser un largo camino para las personas el aceptar ayuda especializada, exhortó a quienes están detectando señales de alerta a acudir a terapia, para que el miedo sea controlado y quienes padezcan de ansiedad, logren canalizarlo en formas positivas.

De acuerdo al director del Centro de Integración Juvenil (CIJ), Manuel Velázquez, en el estado de cada diez hombres que acuden a terapia, cuatro son mujeres, quienes buscan ayuda por consumo de anfetaminas para bajar de peso, la cual va en aumento y sustancias como alcohol.

Yo considero que esto puede ser un poco más, cada vez se acerca más a un 50 por ciento, pero tiene que ver mucho con la desinformación o con la situación de los tabúes que existen todavía en relación a la mujer que se acerque a un servicio de tratamiento.

Martha

TRATAMIENTO

De acuerdo con los sicológicos, el mejor tratamiento contra una adicción es acudir con regularidad a terapia.

TABÚ

Existe todavía el estigma social y la desinformación que hace que las personas no busquen ayuda terapéutica para alejarse de las adicciones.

