Marko Cortés pide a electores de Sinaloa evitar el “morenavirus”

Mazatlán, Sin.- Para ganar en las elecciones del 6 de junio, Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del Partido Acción Nacional, pidió al electorado votar por Mario Zamora y los candidatos de la alianza "Va por Sinaloa" y de esta forma evitar el “morenavirus” que afecta a todo el país.

El presidente de Acción Nacional, acompañó a los candidatos de la coalición PRI, PAN y PRD, en una gira de campaña por Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, fue recibido por el candidato a la gubernatura, Mario Zamora Gastélum y el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega.

“Hoy estamos dando la batalla real en todo el país, en todos los distritos y Sinaloa va a ser un estado en donde el morenavirus no va a invadir, no vamos a permitir que esa mancha destructiva, morenista, que todo lo que toca lo echa a perder contagie, no lo permitiremos y por eso con esta convicción es que estoy aquí”, apuntó.

Antes del recorrido dio una conferencia de prensa desde el autobús de campaña, denominado “La Victoria”, en la que aseguró que en Sinaloa hay un empate técnico entre Mario Zamora y Rubén Rocha Moya, según estudios y encuestas, con un crecimiento sostenido a favor de la alianza Va por Sinaloa.

“Las encuestas son fotografías del momento, lo importante es ver cómo se está moviendo, es el conjunto de fotos, es la película y aquí el único que crece y el que está alcanzando y el que va a ganar es Mario Zamora, medidísimo en todas nuestras encuestas, en toda la información estamos ganando, estamos sumando y esto es parte de lo que va a dar el buen resultado electoral”, expresó.

Comentó que a nivel nacional, antes de la coalición, de los 15 estados que están en disputa, solo se ganaba uno como oposición y era el estado de Querétaro, pero después de formalizar la alianza PRI, PAN y PRD, lo coalición está en contienda en los 15 estados.

Marko Cortés dijo que el gobierno de Morena es un gobierno que destruye y puso de ejemplo la cancelación de instancias infantiles, el Seguro Popular, Progresa, el fondo para la Promoción Turística, el programa de los Pueblos Mágicos, el fondo para la seguridad de los alcaldes.

Refirió que de nada le sirven al país tener diputados morenistas “levantamanos” que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, que no proponen nada, que no generan ninguna utilidad al país, que tienen la lealtad ciega al Presidente López Obrador.

“México requiere contrapesos y equilibrios y eso se da desde la Cámara de Diputados y se da desde los gobiernos estatales donde se representa el pacto federal. Por eso es que venimos a convocar a toda la gente del estado de Sinaloa a que voten libremente y a que voten por el contrapeso, que voten por los mejores, los que sí traen energía, los que sí traen nuevas ideas, los que sí traen ganas de que las cosas mejoren, quienes sí traen el valor y el arrojo para lograrlo y es el caso de Mario Zamora”, indicó.

Defendió la alianza Va por México y Va por Sinaloa, con la que se busca salvaguardar el orden constitucional, el respeto al Estado de Derecho y la inversión para que genere trabajo.

“Nos hemos sumado para cuidar las instituciones, el INE, el árbitro electoral tan amenazado todos los días, para cuidar el Tribunal Electoral, para evitar que haya invasión de poderes como está ocurriendo Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Con respecto al perfil y la trayectoria de los candidatos de la alianza Va por Sinaloa, consideró que son los mejores y que responde por todos ellos, pues son gente que lo único que los motiva a estar participando es que a Sinaloa cada vez le vaya mejor.













