Mario Zamora se declara ganador

Culiacán, Sin.- El candidato a gobernador de la Coalición Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, pasadas las seis de la tarde en conferencia de prensa, se dijo ganador al estar a la cabeza cuatro puntos arriba en los conteos rápidos.

Sin resultados oficiales, dijo que hay un amplio porcentaje de gente que se negó por miedo a dar a conocer cómo votó y ese voto de miedo en es contra de Morena, pero aclaró que será muy respetuoso de los resultados de las autoridades electorales.

Zamora Gastélum al dar a conocer su posicionamiento con respecto al desarrollo de la jornada electoral de este 6 de junio en Sinaloa, dijo que hacía mucho que no veía que se robaran urnas completas. Destacó que hay más de 50 denuncias que se han presentado por privación de la libertad de líderes y simpatizantes.

“Ahí están los videos. No podemos pensar en el México del Siglo 21 donde sucedan este tipo de cosas, todos sentimos y creímos que lo habíamos dejado atrás, lamentablemente ahora vimos cómo gente faltando a la ley literalmente se robó las urnas completas, robándose así la libertad y el espíritu de los sinaloenses, no lo lograron, no lo van a lograr y no vamos a permitir que eso suceda”.

El candidato del PRI, PAN, PRD mostrándose seguro y satisfecho agradeció a los sinaloenses que acudieron a las urnas, a todos los que participaron en el proceso electoral.

“Nuestro total agradecimiento, todo nuestro cariño, a quienes fueron a votar, a quienes estuvieron como ciudadanos en la organización de este proceso nuestro total reconocimiento, los mejores días de Sinaloa están por venir”, dijo





