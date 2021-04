Mario Zamora se compromete a rescatar la pesca

Mazatlán, Sin.- El candidato a la gubernatura de la alianza “Va por Sinaloa”, Mario Zamora Gastélum, dijo que ya tiene muy adelantado el tema de la financiera estatal para que desde el primer día de su gestión como gobernador, en caso de ganar, enviar la propuesta al Congreso del Estado para su aprobación, ya que la operación de esta va a regresarle la confianza no solo al sector pesquero que se encuentra abandonado, sino también al agrícola, ganadero, a la micro empresa y a toda la gente trabajadora que desee salir adelante.

Con respecto a la actividad pesquera, señaló que se concentrará en dos aspectos muy importantes para reactivarla: el financiamiento y bajar el costo del diésel para dar competitividad a la pesca.

El candidato a la gubernatura de la alianza “Va por Sinaloa”, Mario Zamora, se reunió con armadores y pescadores, en el muelle del parque Bonfil. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Comentó que se tendrá que revisar a fondo la actividad para conocer el por qué cada vez se reduce más la temporada de la zafra.

“Hay que revisar cómo están las cosas, hay que ver por qué cada vez es menor, pero el tema central, el problema son dos: no hay financiamiento o el financiamiento es muy caro y el costo del diésel es muy alto, hay que concentrarse en eso y hay que buscar esquemas novedosos”, expresó tras sostener una reunión con líderes del sector social y pescadores de altamar de Mazatlán.

Local Le llueven demandas a Mario Zamora en reunión con pescadores en Mazatlán

Ante la demanda de armadores y pescadores para que disminuya el precio del diésel a la mitad, indicó que se puede buscar la fórmula para que se le regrese ese diferencial en impuestos o con algún apoyo fiscal.

“Hay que buscar la manera, pero hay que llevar esta demanda y hay que decirlo a los otros legisladores, los de Morena le dieron la espalda a la pesca, como le dieron la espalda al campo, a la ganadería, porque ellos votaron en el Congreso para que quitaran muchos recursos en favor de la pesca, hoy lo dice la voz de la gente que nunca vinieron a pararse, no vinieron a defender lo que somos”, agregó.

El abanderado de la coalición PRI, PAN y PRD aseguró que de ganar en la próxima jornada electoral, el sector pesquero tendrá en Mario Zamora un aliado y un gobernador que los defienda, al grado que de ser necesario, saldrá con ellos a tomar calles o bloquear dependencias para hacer presión.

“Yo tengo claro que un gobernador es empleado de la gente y así me han visto desde el día que me registré, no he parado yendo y viniendo al norte, al sur, a la costa, a la sierra, en todos lados y si Dios me presta vida no voy a parar en los próximos siete años porque entiendo que el sinaloense quiere un gobernador activo, que esté en la calle, que vea a la gente a los ojos, que esté trabajando”, añadió.





















Lee más aquí:





Local Mario Zamora interpone denuncia ante la FGE contra páginas de Fake News Local El Teesin declara inexistente queja del PRI contra Rocha Moya

Local Partidos condicionan programas sociales en Sinaloa: Mario Zamora