Mario Zamora es la persona más indicada para gobernar Sinaloa: Ramírez

Culiacán, Sin.- Pese a que hace una semana Armando Ramírez, diputado local por el PRI, cerró filas a favor de Jesús Valdés, hoy expresa su respaldo a Mario Zamora y llama a la unión de su partido para apoyar el proyecto del precandidato.

"Hago un llamado total a cerrar filas con el candidato de la alianza Va Por Sinaloa, Mario Zamora. El PRI no se entrega, va con todo. Creo que Mario Zamora es el más indicado para gobernar Sinaloa", dijo a los medios de comunicación.

Local Se registra Faustino Hernández como precandidato a Diputado Federal

El diputado manifestó también su aspiración por ser diputado federal por el distrito 12, que comprende Culiacancito, La Conquista, Santa Fe, el Tamarindo y Limón de Los Ramos.

Creo firmemente que soy la opción correcta para mantener un buen trabajo en el Congreso del Estado, como representante del grupo Parlamentario del PRI de la 63 legislaturaDiputado

Ramírez comentó que, a pesar de que tiene la opción de ocupar de nuevo una diputación local a modo plurinominal, optara por contender vía terrestre en campaña.

Mario Zamora, precandidato a la gubernatura y Jesús Valdés, presidente del PRI Sinaloa. Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

Puedes leer: Persiste el rechazo a un posible segundo cierre de empresas no esenciales

"Yo me declaró listo para contender en el próximo proceso electoral, en los próximos días y en la próximas horas buscaré los consensos para contender por el distrito 12 de mi Partido por tierra, el Partido ya me dio la oportunidad de ser plurinominal la vez pasada y quiero la prueba del ácido quiero que me den la oportunidad que es lo que estoy buscando", dijo.

Puntualizó que siente fortaleza en su persona y que el Partido tiene una estructura fuerte para lograr la aceptación de los culichis.

















Lee más aquí: