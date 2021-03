Mario Zamora desayuna con amigos en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Acompañado de Elsy Montoya, Maribel Chollet y Fernando Pucheta, Mario Zamora Gastelum, candidato interno a la gubernatura de Sinaloa, visitó esta mañana la zona comercial del centro en el puerto.

"Hemos estado recorriendo el estado, escuchando a la gente, estando cercanos, estando atentos, cuidándonos. Me he estado haciendo pruebas a la semana y estoy sano, no tengo el virus y eso me da la tranquilidad", dijo

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Recorrió algunos puestos semifijos aledaños al mercado Pino Suárez y desayunó en una de las típicas carretas tacos de marlín, donde platicó e intercambió ideas con turistas duranguenses. El ex senador guarda cariño por Mazatlán, pues de aquí son originarios sus abuelos paternos.

Un locatario del Pino Suárez se acercó para obsequiarle chocomilk, una de sus bebidas favoritas y recordó sus tiempos como diputado local.

Me gusta mucho el chocomilk. Cuando fui diputado local, estaba muy joven, era común que en las reuniones previas que teníamos, todo mundo pedía café y yo pedía chocomilk.Mario Zamora Gastelum





Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Zamora Gastelum adelantó que en su campaña lo verán haciendo propuestas serías, realizables, concretas, honestas y transparentes. Aunque aún no sabe dónde "arrancará", no descartó visitar hasta tres municipios ese día.

Enfatizó que en los próximos días seguirá recorriendo el estado y teniendo cercanía con la gente.

"Lo tengo que decir con humildad, gracias a Dios, yo soy creyente, me ha dado salud lo que me permite tener movilidad por todo el estado sin ningún inconveniente. Así me van a ver estando viendo, cercanos, recorriendo de un lugar a otro porque es necesario, tenemos salud, tenemos la energía, la vitalidad la entereza para poder hacerlo", finalizó.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán









