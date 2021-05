Mario Zamora asegura que desde la UAS atacan su candidatura

Culiacán, Sin.- El candidato de la alianza Morena-PAS, Mario Zamora Gastélum le puso nombre y apellidos a quienes han difamado a su familia al advertir la Fiscalía General del Estado encontró evidencia de que parte del equipo de campaña de Rubén Rocha Moya, operando desde la biblioteca Central de la UAS los portales que generan contenidos de noticias falsas en su contra.

Zamora Gastélum al ser abordado por los medios de comunicación en el crucero del sector Tres Ríos, donde saludaba a los automovilistas, dijo que ya ratificó la denuncia ante el Ministerio Público y tuvo acceso a la información integrada en la carpeta de investigación.

Aseguró que Luis Alfonso García Canales y Raúl Lozano Cárdenas son los autores materiales en la creación de páginas falsas, y de los señalamientos realizados en contra del abanderado de los partidos del PRI, PRD y PAN, mismos que están plenamente identificados como colaboradores de la coalición Morena-PAS.

“Ya la ratifiqué y por eso nos pudieron dar vista del expediente, y por eso pudimos sacar los nombres de las personas que están en el comité de campaña de Rubén Rocha. Se pudo revisar en la IP que lo hacen desde la biblioteca de la UAS. Lo que antes criticaba Rubén de que usaban los recursos de la UAS, hoy lo están haciendo en favor de él y creo que eso no se vale, creo que eso retrata de cuerpo entero la calidad de personas que son”, reclamó.

Mario Zamora dijo además que, pese a los señalamientos y declaraciones que Rocha Moya hizo en el pasado en contra de Héctor Melesio Cuén, por el uso de la comunidad estudiantil, de académicos y administrativos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para actividades de campaña y guerra sucia, es él ahora quien utiliza esa estructura, dando un ejemplo de la complicidad y mentiras que representa Morena en Sinaloa.

El abanderado de los partidos PRI, PRD y PAN se dijo confiado en el trabajo de las autoridades y la justicia llegará tarde o temprano, porque la evidencia ahí está.

“Él me lo dijo cuando estaba con Loret, que no era él, que le saludara a mi familia, que él no hacía esas cosas, ahora se lo estoy probando que sí es responsable y ahí está la foto de su equipo de campaña, donde la persona que lo está haciendo está dentro de su equipo”, añadió.

El abanderado de la coalición PAN, PRI y PRD lamentó que la guerra sucia no ha bajado sino que incrementó en las mismas páginas y otras de nueva creación, después de sus acusaciones públicas y su denuncia ante la Fiscalía de Sinaloa.













