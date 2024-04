María de los Ángeles y María Guadalupe logran observar un eclipse por primera vez

Escuinapa, Sin.- Con más de 60 años, las señoras María de los Ángeles y María Guadalupe, ambas del puerto de Teacapán pudieron observar por primera vez un eclipse solar.

Aunque es la segunda ocasión que en su vida se vive este fenómeno en la región sur de Sinaloa, para ellas fue la primera ocasión que pueden apreciarlo.

Relataron que en el eclipse solar que se vivió en el año 1991, ambas se encontraban en estado de gestación (embarazada) y no se les permitió que salieran a verlo.

María de los Ángeles, narró que en esa ocasión, por las creencias y mitos que existen, se la pasó encerrada en su casa.

"Esa ocasión me pusieron un listón rojo y varias llaves en la panza, estuve acostada todo el día en la cama y abajo de la cama pusieron muchos fierros, hachas, rastrillos y un montón de cosas, no me dejaron bajarme de la cama hasta otro día".

Por su parte, María Guadalupe comentó que a ella tampoco la dejaron salir a ver el fenómeno.

"A mí me decían que no tentara ni el suelo, ahí me la pasé dos días acostada, porque decía la gente mayor de ese entonces que me podía hacer daño".

Hoy ambas se fueron a la playa Punta de Grano a apreciar y disfrutar este fenómeno, ya que dicen "A lo mejor es el último que nos va a tocar".