Maquiladoras de camarón quedan “a la deriva”

Mazatlán, Sin.- Con el cierre de la temporada camaronera en altamar, sólo alrededor de 100 trabajadoras de las plantas maquiladoras, de las mil 500 que son, permanecen en labores, las demás están sin trabajo.

María Candelaria Castorena, representante de las trabajadoras de maquiladoras, manifestó que actualmente solo tres plantas de las trece que hay en el puerto de Mazatlán se encuentran en labores con el empleo a cerca de cien personas.

Mujeres maquiladoras han quedado desempleadas. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Comentó que aunque están a la espera del arribo de los últimos barcos que todavía se encuentran en las capturas por la zona del istmo de Tehuantepec, que cierran temporada el día 20 de marzo, la temporada del descabezado y pelado de camarón prácticamente ha terminado.

Comentó que las mil 400 empleadas de las congeladoras buscan empleo en hoteles o en casas particulares para limpiar, lavar y planchar, para poder así llevar el sustento a sus familias.

Además, mencionó que debido a que la situación ha estado complicada para el sector pesquero, por la disminución de los volúmenes a causa de la falta de inspección y vigilancia, muchas de las mujeres se encuentran trabajando en los campos de Sonora en la cosecha de arándano.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“No ahorita ya como quien dice estamos en limpieza de la planta para entregarla, ya ha de cuenta que se cerró la veda para nosotros, porque para tres barcos y ojalá y traigan porque si no imagínese, ni la espera, ahorita no, ahorita es café, ya azul nomás el primer viaje, el segundo cuando mucho y talla chica, porque no creas que hubo talla grande", dijo.

La maquiladora con más de 35 años en la actividad explicó que el camarón azul o de exportación sólo lo trabajaron durante el primer viaje, ya en los restantes se dio más el llamado camarón café, aunque con números menores que en otras temporadas de captura, lo que generó el desempleo desde el mes de diciembre de decenas de mujeres que se dedican a la actividad.

Foto: Archivo│ El Sol de Mazatlán

“Porque ya la mayoría como estuvo muy mala la temporada y la mayoría es madre soltera, pues ya ellas buscan otras alternativas, se van a los hoteles que ya ven que no ha habido trabajo por eso de la pandemia, pero pues le andan buscando por otro lado, de hecho, mujeres de aquí de la planta de con nosotros se fueron a trabajar a Sonora al campo, al cultivo del arándano”, concluyó.









