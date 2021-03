Manifestantes inconformes esperan a AMLO; pedirán respuesta a sus demandas

Mazatlán, Sin.- La colonia Pino Suárez luce como nunca este sábado; las banquetas limpias, las calles sin baches y con una seguridad que no había tenido jamás. El embellecimiento se empezó a realizar desde un día antes, lo que llamó la atención de los vecinos que salieron de sus casas para ver lo que pasaba, pronto se enteraron que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vendría al puerto a inaugurar la Planta de tratamiento Urías II y pasaría por su colonia.

Tractores recogieron los desechos de las viviendas, camiones de volteo limpiaron los tiraderos de basura en los lotes baldíos, se pintaron las guarniciones por la avenida principal, hasta elementos de tránsito había.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Esto provocó el asombro y disgusto de los vecinos, no porque les embellecieran su colonia, sino que lo hicieron solo porque vendría alguien importante cuando nunca los han volteado a ver y han dejado el asentamiento en el olvido.

Los colonos señalan que el servicio de recolección de basura es muy deficiente, de pasar tres días a la semana solo pasa uno y nunca antes habían visto tanta seguridad en las calles como hasta ahora.

Puedes leer: Mazatlán pedirá a AMLO un programa intensivo de pavimentación

“Aquí la seguridad nada más ha sido, antier, ayer y hoy, de ahí estamos sin que nadie nos resguarde, no hay seguridad aquí. También se están llevando a la gente nomás porque si, a todo aquel que tiene facha de delincuente, quieren dar una buena imagen que la verdad no es, quieren aparentar una cosa que no somos”, dijo Mirna.

Pero el mayor problema que tienen es un respiradero de la planta de tratamiento de aguas residuales que fue colocado en las calles Abraham González y Manuel J. Clouthier, el cual les prometieron no daría mayores problemas.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

“Tenemos la anomalía esa, dicen que es un respiradero, pero es una fuente de aguas negras, no quedó bien porque supuestamente no debe rebosar nada ahí y cada tres días sale cochinero. Nosotros no queríamos este cárcamo aquí, porque si de la otra planta ya nos lega todo la peste. Según que está penado quitar manglar y todo eso quitaron de mangle para poner la planta ahí”, agregó.

Local Vacunaremos a maestros para volver a las aulas: AMLO

Los colonos inconformes prometieron levantar la voz a llegada de López Obrador y al igual que ellos otros sectores sociales vinieron a hacerle guardia al mandatario federal para manifestar sus peticiones y necesidades

Varias cuadras a la redonda y por las entre calles decenas de ciudadanos, con lonas y pancartas, llegaron desde muy temprano; la gran mayoría ha asistido más de una ocasión en algún evento donde ha estado el presidente, pero nunca han tenido una respuesta favorable.

Se hicieron presentes líderes del sector agropecuario, desplazados por la violencia del sur del estado, consejos representantes de las colonias populares, militantes de Morena, entre otros.

"El Río Presidio fue privatizado y la Picachos está concesionada, están canalizando todo el río, las cribas están extrayendo grava y le están metiendo tres, cuatro metros de profundidad, el agua salada va a entrar y se van a salar todos los mantos friáticos, están en peligro más de 12 mil hectáreas", expresó el Ingeniero José García, líder del Movimiento Agropecuario Pesquero Profesionales del Agro.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

"Que se respete la democracia en Mazatlán que no imponga al "químico" como candidato a presidencia Mazatlán, aquí está la doctora Elsa Bojórquez con nosotros, es la presidenta idónea", señaló Sergio López, militante de Morena.













Lee más aquí:

Local Paramédicos en la pandemia: la emergencia desde otra perspectiva

Local Reciclado que ayuda a niños con cáncer en Sinaloa

Local La carreta de los chilaquiles en Mazatlán