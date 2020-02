Manifestación contra el gobierno municipal se sale de control

Mazatlán, Sin. - Lo que comenzó como una marcha pacífica de locatarios y vendedores ambulantes del mercado Pino Suárez terminó en una trifulca en la explanada del Ayuntamiento donde más de 500 personas exigían la presencia del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, cosa que nunca ocurrió.

El movimiento arrancó con una vuelta alrededor del recinto comercial y continuó rumbo a Palacio Municipal, donde forcados, ecologistas, integrantes de un motoclub, barzonistas, ex funcionarios y comerciantes del mercado Hidalgo de la colonia Juárez tenían su propia manifestación.

Con la muchedumbre en la explanada, arribó el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, quien indicó que los manifestantes serían atendidos a la brevedad para tratar la problemática y buscar una solución que beneficie a las partes involucradas.

Sin embargo, los gritos y reclamos subieron tanto de intensidad que obligaron al funcionario a retirarse. Acto seguido, alrededor de 30 policías con equipo antimotines se colocaron al frente de las dos entradas al Ayuntamiento para impedir el paso de cualquier persona. Algunos de los protestantes intentaron abrirlas a empujones, sin éxito alguno. Y el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, brilló por su ausencia.

Mediante sus líderes, lo comerciantes del mercado fueron exhortados a no caer en provocaciones y no convertir la marcha pacífica en un acto violento.

Antes de retirarse, el presidente de locatarios del Pino Suarez, Alejandro Bernal Reyes, informó que el movimiento fue pacífico y es en contra de acciones que el presidente municipal realiza en perjuicio de sus agremiados.

Él dice que se ha reunido con nosotros cuando no es cierto, él no se ha acercado a sustentar este proyecto de remodelación del mercado que trae, pues nomas él lo conoce.

Por las acciones que realiza el edil, aseguró, busca dividir a los trabajadores del recinto comercial, al comenzar con el retiro de los vendedores que se encuentran a su alrededor y posteriormente buscar lo mismo con quienes están en el interior.

Al no lograr hablar con el alcalde, los manifestantes en su conjunto amenazaron con boicotear el desfile de carros alegóricos del Carnaval de Mazatlán el próximo domingo.

Responde el alcalde

Cuando llegó a presidencia, por la puerta de atrás, el alcalde dijo que si los manifestantes boicotean el desfile del Carnaval se aplicará la ley contra ellos.

Bueno, si tapan el desfile, entonces los vamos a levantar a todos así de sencillo, sí, no me preocupa en lo absoluto, son los mismos que desde que llegué están dale y dale, y muchos son de los que corrimos de Morena, y los corrimos por rateros, ustedes saben, entonces no me preocupa.

