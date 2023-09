Manejo de residuos sólidos urbanos, uno de los problemas más álgidos en Sinaloa

Mazatlán, Sin. -El destino de los residuos sólidos urbanos es uno de los problemas más álgidos que tienen los municipios en Sinaloa, reconoció la subsecretaria de Desarrollo Sustentable, Yamel Rubio Rocha.

Durante las distintas jornadas y vistas que ha habido en los municipios, a propósito de la elaboración del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Sinaloa, dijo que el manejo de los desechos es una de las situaciones que más atención urgente requieren, junto con la disponibilidad, cantidad y calidad del agua.

"Nos hemos dado cuenta más, ya lo habíamos percibido, pero ya estamos identificando el destino de los desechos urbanos como de los problemas más álgidos que requieren una atención urgente y eso no lo decimos nosotros, lo están diciendo a los ciudadanos y los gobiernos locales", reconoció.

Agregó que en el caso específico de Mazatlán se ha estado dando el acompañamiento al gobierno municipal con especialistas en el manejo de los desechos, así como en la parte jurídica por el inminente cierre del "basurón" un tiradero a cielo abierto.

700 toneladas de basura se recolectan al día en Mazatlán. Foto: Fausto McConegly

"Estamos dándole el acompañamiento no solamente a Mazatlán, sino a todos los municipios que están resueltos en enfrentar este problema que no es de ahorita, es un acumulado de años por las circunstancias que se consideren, pero que no se ha atendido", agregó.

Economía circular

La disposición final de la basura es solo una parte de todo el proceso que implica la recolección, tratamiento y mantenimiento que se le da a los desechos sólidos y en ese sentido Mazatlán carece de plan integral de manejo de residuos sólidos, que contemple las fases de limpia, recolección, separación, reciclaje y confinamiento.

La funcionaría estatal apuntó que en el mejor de los escenarios, se quiere promover la economía circular y sacar el máximo valor de los desechos urbanos.

"Viendo las posibilidades de que todos los desechos urbanos sabemos que tienen un valor en sí mismo, y puede haber cadenas que puedan beneficiar de una manera más ordenada, más justa y más digna a las personas que se dedican a separar la basura, en eso también estamos trabajando", apuntó.

Sin embargo, comentó que el llamado es también a la ciudadanía que pueda aportar con un mejor manejo de la basura al separarla desde casa y no depositándola a cielo abierto o en sitios que implican un riesgo mayor como cuerpos de agua o canales.

Para saber

Datos que se recopilaron en la etapa del diagnóstico del programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Sinaloa, indica que en la entidad hay municipios con problemas muy graves de residuos sólidos que se disponen a cielo abierto en condiciones no adecuadas.

En su edición semanal, El Sol de Mazatlán expuso la urgencia que existe en municipio por la implementación de un plan integral de manejo de residuos sólidos urbanos, ya que diariamente se recolectan 700 toneladas de basura y en fines de semana, puentes o días festivos se han llegado a alcanzar las mil toneladas.

Con un sistema de recolección y "basurón" obsoletos, se han generado problemas como basureros clandestinos, quemas al aire libre, tiraderos de escombro y desechos de la construcción en cuerpos de agua y baldíos, así como escurrimientos de lixiviados, contaminación de los mantos freáticos y del aire por partículas y olores ofensivos.

"Dejar claro que hay una preocupación, pero también una ocupación para atender este problema, es muy sensible más en este bello puerto que es turístico y que hay una demanda de paisaje, de playas, de alimentos, que todo sea sano, tenemos que trabajar de la mano", añadió.