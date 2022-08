Mamá de "La Chulis" señala que no está confirmado que encontraran su cuerpo

Mazatlán, Sin.- Familiares de Cándida Cristal Vazquez, mejor conocida como "La Chulis", aclaran que aún no se ha confirmado que el cuerpo encontrado en el canal pluvial de El Cid, el pasado jueves 25 de agosto, sea el de la ex locutora de radio.

Y es que el día viernes, al estar de gira por Mazatlán, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, confirmó que sí se trataba de ella, aún y cuando no había resultados de la prueba de ADN.

También puedes leer: Ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía causa confusión entre los mazatlecos

"Quiero dejar muy en claro que hay varias señas particulares de el cuerpo que fue encontrado en El Cid que no coinciden con los de nuestra hija su padre y yo llegando enseguida de la Fiscalía esperamos para pasar a identificar y entre las que no se reconocen está un tatuaje, mi hija no tiene tatuajes", escribió su madre, de nombre América, en Facebook.

Agregó que aún se está a la espera de los resultados de la prueba y adelantó que no permitirán ninguna irregularidad en las investigaciones con tal de que le den "carpetazo" al caso.

"No queremos ni vamos a permitir que por dar el carpetazo digan que ella es, y que nos quieran quitar la oportunidad de seguir en su búsqueda y a los familiares de quién resulte ser, no la encuentren", agregó.

Aclaran versión con el gobernador

En su publicación también mencionó que viernes por la noche hablaron vía telefónica con el gobernador del estado para aclarar con él esta versión, a lo que el mandatario estatal dijo que esa confirmación fue de la fiscal del Estado, Sara bruna Quiñonez Estrada.

"Después de declarar ambas partes el gobernador quedó firmemente de darnos todo su apoyo y estar al tanto del caso de mi hija. En Dios espero, no sea", mencionó.

Cumpleaños

Cándida Cristal estaría cumpliendo este 27 de agosto 32 años de vida, por lo que su madre pidió a sus familiares y conocidos felicitarla y hacer oración por ella.

"Mi amor, donde quiera que estés feliz cumpleaños mi vida, te extrañamos, te amamos inmensamente; eternamente Dios te bendiga, te cuide y te proteja donde estés mi amor", expresó.

El caso

En junio del 2021 se dió a conocer que Cristal Vázquez, mejor conocida como "La Chulis", ex locutora de radio, había fallecido a consecuencia del Covid-19.

Local Temporada de lluvias, el agua favorece la formación de baches en asfaltos

En redes sociales se informó de su deceso y sus familiares confirmaron la noticia, incluso se le realizó un homenaje por parte del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión y el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, mandó sus condolencias a la familia, ya que Cristal había trabajado en su administración en el área de prensa de la Secretaría de Seguridades Pública.

Sin embargo, un año más tarde, el 22 de julio del 2022, la Fiscalía emitió una ficha de búsqueda en el que se informaba que Cristal se encontraba desaparecida luego de supuestamente ser levantada al salir de su casa en el fraccionamiento Real del Valle.

El día jueves 25 de agosto, el cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida en un canal de navegación de un fraccionamiento privado de Mazatlán. El reporte se dio cuando algunas personas lo vieron y dieron aviso a las autoridades.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para realizar las labores correspondientes. Posteriormente se informó que el cuerpo estaba envuelto en una bolsa amarrada con cinta adhesiva y en estado de descomposición.

Ese mismo día el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, confirmó que se trataba de "La Chulis", luego de que el cadáver fuera identificado por sus padres.