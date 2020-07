Malas guías de salud aumentan mortalidad en casos Covid-19

Mazatlán, Sin. Las guías básicas para los sistemas prehospitalarios para Covid-19 que emite la Secretaría de Salud son una “porquería”, ya que no incluyen procedimientos y medidas efectivas en el tratamiento de enfermos contagiados por coronavirus, y todo parece indicar que están elaboradas por gente que no sabe de la enfermedad y personal de escritorio, aseguró Héctor Velasco Serrano, médico internista del hospital Sharp.

Local Supervisa alcalde reparación del colector Jabalíes Norte

Refirió que la falta de guías efectivas en el tratamiento de los pacientes provoca a nivel nacional una alta mortalidad por Covid-19.

Incluso, señaló que ante la falta de guías de salud efectivas, algunos médicos están recomendando el uso de dióxido de cloro como tratamiento alterno para la enfermedad.

Expreso que hasta ahorita el uso de dióxido de cloro no es recomendable, es pura charlatanería, de hecho algunos compañeros que estaban dando dióxido de cloro a pacientes con Covid, hablamos con ellos y les dijimos en buena onda que no lo hagan, y si lo hacen que manden al paciente a consulta, que reciba atención, porque lo hacen perder el tiempo una semana y cuando ya nos llega el paciente nos llega muy complicado y es poco lo que podemos hacer por ellos.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer:Buscan resolver inundaciones en zonas conflictivas

Comentó que hay que tener cuidado con la charlatanería, los remedios caseros y la automedicación, pues lo que se tiene que utilizar es lo que dice la evidencia.

Indicó que los medicamentos básicos que se pueden utilizar desde la primera semana en que se detecta un problema pulmonar en el paciente son Remdesivir, Tocilizumab, Cloroquina y Acetromicina.

Dijo que las guías que nos está dando el sector salud son una porquería, por eso tiene la mortalidad tan alta el sector Salud, pero son las guías que están teniendo, cómo van a tener una mortalidad baja, si tienen unas guías de porquería, no sé a quién consultan para sacar esas guías, te puedo asegurar que a expertos no consultan, son gente que no sabe de Covid, están en el escritorio, y le dan en la torre, por eso aumenta su mortalidad.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Lee Aquí:Por fin inauguran rastro TIF con estándares internacionales

Mencionó que la última guía básica para los sistemas prehospitalarios para Covid-19 que se publicó esta semana no es realista con lo que pasa, ya que no recomienda absolutamente nada para frenar la mortalidad.

La guía que acaban de publicar ayer o antier es una porquería, no es realista para nada, no recomiendan absolutamente nada, es cuando te das cuenta del fracaso que tenemos a nivel nacional con esta enfermedad.

Héctor Velasco





Lee más aquí ⬇

Local Derechohabientes del IMSS esperan por horas para ser atendidos

Local Avanza la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Escuinapa