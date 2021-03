Mala temporada empeora situación de armadores

Mazatlán, Sin.- La temporada de capturas de camarón en el Pacífico mexicano 2020-2021 terminará con un saldo negativo para los productores de altamar, manifestó Jesús Omar Lizárraga Manjarrez.

El presidente de la Unión de Armadores comentó que una vez más los empresarios terminan en una situación compleja, como consecuencia de la desatención del gobierno federal para dar condiciones favorables para la operatividad del sector y obtener resultados positivos en la actividad primaria.

“Otro año más terminamos, se podría decir en una situación muy compleja en la pesca de altamar, y yo creo que en todas las pesquerías, pues derivado de la falta de atención por parte del gobierno federal en ponernos las condiciones necesarias para poder operar y obviamente tener buenos resultados”, dijo.

Detalló que la esperanza que tenían como empresarios es que, con la salida de menos embarcaciones a capturas, las condiciones mejoraran, pero no.

“Aquí los únicos que no ven la realidad son los funcionarios que están detrás del escritorio en Conapesca, no ven más allá de un solo programa en el que han trabajado en estos últimos dos años, que es el programa del Bienpesca, siendo que, pues la realidad ese único programa al que tanto le dan publicidad y al que tanto le dan promoción, pues no es la solución a todas las problemáticas pesqueras existentes”, expresó.

Lizárraga Manjarrez precisó que con la no salida de la totalidad de la flota camaronera, la producción por embarcación no aumentó, sin embargo, albergan la esperanza que, con la Secretaría de Marina como encargada de los operativos contra la pesca furtiva, en el próximo ciclo la situación mejore, al menos en cuanto a los volúmenes de camarón de exportación.









