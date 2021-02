Mala planeación genera un caos en la avenida Gabriel Leyva

Mazatlán, Sin. - Como un proyecto "mal planeado" y "mal ejecutado" ven los comerciantes de la avenida Gabriel Leyva la obra de rehabilitación y remodelación de la vialidad. Factores como la ausencia de elementos de Tránsito, fallas en el alumbrado público y la falta de rutas alternas para la desviación de vehículos, dicen, han hecho de esta avenida se convierta en un verdadero “caos”.

"Hubieran iniciado primero por un carril, terminarlo bien y empezar en el otro, está muy mal planeado, luego de noche, las lámparas no sirven, y no se ve nada", dijo Carlos, quien es dueño de un negocio ubicado por la zona.

Las ventas han bajado hasta en un 50%, incluso algunos comerciantes prefirieron cerrar ante la falta de estacionamientos y por la cantidad de polvo que se genera en el día.

"Las ventas están bien bajas, apenas nos está saliendo para pagar la renta. Hay comercios, como el de una mueblería, que siempre estaba abierto y ya tiene como unas tres semanas que cerraron, porque no llegaban clientes", comentó Amparo, otra afectada.

A la altura de la calle Héroes de Nacozari, señalan los vecinos, fallan las luminarias, ya han ocurrido varios choques ahí, pues también es donde inicia la desviación hacia el otro carril para los automovilistas.

"Para nosotros está bien peligroso para pasar en este cruce y nunca hay Tránsito. Cuando estaban arreglando aquí alguien chocó con un poste y se cayó, lo arreglaron y todo, pero dejaron todos los cables colgando", señaló doña Martha, persona de la tercera edad.

Además de la falta de clientes, los proveedores no pueden llegar a surtir, ya que tampoco hay dónde estacionarse, por los montones de tierra y piedras que se han dejado a la orilla.

"Los proveedores de mercancía no entran porque no hay dónde estacionarse. Todas las piedras nos dejaron y las hemos quitado porque nos las dejaron aquí en la puerta de nuestros negocios, no hay alternativa para que los clientes se estacionen porque está lleno de tierra y piedras ahí", mencionó Felipe.

Los trabajos iniciaron en el mes de noviembre y se contempla que terminen el 31 de octubre del 2021.

