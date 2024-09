Maestros no acataron instrucción de regresar a las aulas: Catalina Esparza

Culiacán, Sin.- A través de un video, la secretaría de Educación Pública y Cultura, Catalina Esparza evidenció la ausencia tanto de alumnos como de maestros en escuelas públicas de Culiacán y alrededores.

Dicho video, que fue grabado por la propia funcionaria, fue compartido en grupos de WhatsApp de maestros y supervisores de zona; advierte que no se acató la instrucción dada de reanudar las clases presenciales este martes 17 de septiembre.

"Estamos aquí desde la Secundaria Técnica número 1, son exactamente las 7:20 de la mañana, esta escuela luce desierta, no atendieron la indicación que se les dio anoche a los supervisores, solamente para que no digan que no se vino, que si están trabajando, les informo estoy yo aquí, no pasa nada", expresó Catalina Esparza en dicho video.

Al continuar con la grabación, la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura comentó que el recorrido por las escuelas lo estaba haciendo sola, sin guardias, y que no veía por ningún lado el peligro.

"Aquí solamente encuentro dos personas, son las únicas que se encuentran aquí y su servidora, seguimos, voy a la secundaria del Limón de los Ramos y luego a Culiacancito", concluye la secretaria.

🚸🔴 “No atendieron la instrucción que se les anoche”, así expresa la Secretaria de Educación Pública, Catalina Esparza al recorrer escuelas en las que no hay alumnos ni maestros en #Culiacán.



😥 El panorama de #violencia no ha permitido que las personas se sientan seguras. pic.twitter.com/czvRGGnQ9X — El Sol de Sinaloa (@ElSoldeSinaloa_) September 17, 2024

Este lunes, la Secretaría de Educación Pública y Cultura emitió un comunicado oficial donde se reanudan las clases presenciales en todos los niveles educativos para este martes 17 de septiembre.

Sin embargo, padres de familia y maestros no acudieron en la mayoría de los planteles ante el panorama de violencia que aún persiste en Culiacán.