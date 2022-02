Maestros de la UAS no quieren regresar a la presencialidad porque tienen otros trabajos: Rector

Culiacán, Sin.- El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, denunció que hay maestros que no quieren volver a la presencialidad porque durante la pandemia consiguieron otro empleo y no pueden coordinar los horarios rehusandose a volver a las aulas.

Madueña Molina, informó que se detectó a un grupo de alrededor de 20 docentes de la Facultad de Arquitectura que se resisten a retomar las clases presenciales.

"Poniendo como pretexto o como argumento la pandemia, se resisten a regresar con ese argumento aunque ya están vacunados con su esquema completo y su vacuna de refuerzo, porque hemos detectado que tienen trabajos en otras instituciones y quieren mantener el trabajo en línea para no dejar el otro" mencionó.

El rector de la UAS, dijo que estarán al pendiente con recursos humanos para que los docentes cumplan en la universidad con su carga laboral o de lo contrario habrá medidas que se tendrán que tomar, pues afirmó que cuando se contrata a los trabajadores se les hace saber del reglamento que se tiene que cumplir.

En cuanto a las sanciones explicó que pueden ser desde un descuento al sueldo por el día que falten, una sanción administrativa o incluso en caso de ser necesario llegaría hasta el cese.

Finalmente, hizo el llamado para que se incorporen de manera voluntaria, que cumplan con su jornada laboral, puesto que no quieren recurrir a dar de baja a algún trabajador, sin embargo destacó que no van a tolerar que los docentes no quieran cumplir con su jornada laboral en la universidad.









