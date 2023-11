Madueña Molina debe hacerse "hombrecito" y enfrentar su juicio: Luque Rojas

Culiacán, Sin.- Para el diputado José Manuel Luque Rojas, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Jesús Madueña Molina, quien fue separado de su cargo como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, debe hacerse "hombrecito" y enfrentar de frente los juicios en su contra.

Madueña Molina y los funcionarios que integraban el Comité de Adquisición de la institución educativa son acusados por presunto desempeño irregular de la función pública.

Los señalados fueron vinculados a proceso en dos juicios, en los cuales se dictó la medida cautelar de separarlos de sus cargos.

El rector de la UAS había solicitado una suspensión para que los cargos en su contra fueran retirados y así ser reinstalado en la rectoría, pero un juez federal negó la solicitud.

"Obviamente, la medida cautelar tiene que mantenerse hasta que los juicios terminen. Que sea valiente y tenga los pantalones suficientes para decir voy a enfrentar con la frente en alto las acusaciones porque al menos evidencia hubo suficiente para que el juez pudiera judicializar el caso, no si no hubiera habido evidencia, pues como un juez no te puede sostener un juicio", dijo.

Defensa marrullera

Abordando las definiciones de las audiencias en los juicios contra los funcionarios universitarios, Luque Rojas consideró que los abogados de los imputados se manejan con actitudes mañosas, es decir, deshonestas y basadas en mentiras.

Recordó que en una comparecencia, los indiciados destituyeron a sus defensores, lo que ocasionó que se aplazara la audiencia. "Esa es la defensa que tienen las autoridades de la universidad, particularmente en el caso del rector Madueña, que a mí me parece que es un mal mensaje porque también yo no sé de qué le sirvieron tantos cursos de valores y diplomados en valores que hicieron", expuso.

Juicio complicado

El también abogado considera que el juicio contra los funcionarios es un proceso complicado, teniendo en cuenta que la UAS cuenta con autonomía constitucional.

Luque Rojas indicó que los funcionarios enjuiciados alegan que la institución es la que está siendo acusada de irregularidades, pero aclaró que los cargos fueron imputados a los funcionarios, no a la universidad.