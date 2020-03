Madera que ‘cobra vida’ desde Mesillas

Mazatlán, Sin.- Hablar de los años 70’s es remontarse a los tiempos en que la cabecera municipal de Concordia vivía una bonanza generada por su prestigiosa industria mueblera. Pero en los últimos años la actividad se desplomó, y fue Mesillas en donde ahora florece la fabricación de muebles.

A lo largo de los años, las localidades de este municipio se han ido profesionalizando y por ello son capaces de adaptar, fabricar y personalizar cada mueble al gusto y a la medida de cada cliente, pasando por estilos como el colonial, provenzal, moderno, minimalista y el vintage.

José Eduardo Cañedo López, originario de Mesillas, tiene 30 años en la fabricación de muebles, oficio que trae en la sangre, ya que su tío, Gerardo Tirado, fue el primer carpintero en la sindicatura.

Fue en 1990 cuando, cansado de la rutina y el poco tiempo que tenía para su familia, dejó su trabajo en el sector gastronómico en Mazatlán para regresar a su pueblo y empezar a trabajar en una mueblería; 10 años después logró independizarse con su propio negocio.

A sus 60 años edad, dice que paradiseñar y elaborar muebles requiere mucha fuerza física y pasión, que se deja en cada una de la piezas y añoranzas familiares.

Actualmente, Mueblería Kuko, dedicada a la fabricación y venta de muebles modernos, cuenta con 12 empleados, además de sus tres hijos Andrey, Eduardo y Kevin, a quienes heredarán esta tradición familiar, pero sobre todo hacer que se sientan orgullosos de sus raíces y del oficio hermoso y bueno que hasta Cristo práctico, como la carpintería.

Tres de mis cinco hijos trabajan conmigo, uno es arquitecto, se encarga de toda el área de carpintería, otro es ingeniero, mueve todo el acabado, alijado y entrega, y el encargado de la administración del negocio estudió Mecatrónica.

Cañedo López

Recuerda que los primeros muebles que hizo fueron los de su casa, hace tres décadas, sin embargo ya han sido modernizados un poco, sólo el comedor está intacto, también guarda mecedoras que tienen alrededor de 70 años, de las que dejó su tío Gerardo, y por el valor sentimental todavía las conserva.

En la fabricación de muebles existe mucha competencia para mantenerse, sobrevivir a las altas y bajas de la industria a lo largo de los años, lo hace de la manera más sencilla, con innovación, trabajo de calidad, para que el cliente quede satisfecho. Esa es su mejor publicidad.

En ocasiones, las cosas no salen conforme a lo planeado, ya que al dar la idea a los trabajadores no la captan bien, pero siempre tratan de hacer las cosas de la mejor manera para que el cliente quede satisfecho, finalmente ellos piden y pagan, aunque no le llenen el ojo a quien lo proyectó.

Para ofrecer algo diferente, se especializó en el mueble moderno o rustico fino, los clientes piden mucho la madera parota y la resina epóxica, y cuando le piden un trabajo de piezas tradicionales de Concordia, le recomienda a quien se dedica a la elaboración de este tipo de mueble.

Para él, la producción mensual en su taller puede variar, depende del trabajo, pero va desde hacer todo el mobiliario para un restaurante grande, amueblar dos o tres condominios, hasta la elaboración de 300 sillas.

Actualmente el mercado potencial de mueblería Kuko es Mazatlán y Culiacán, clientes muy exigentes, pero también vende mucho en Torreón, Durango, Querétaro, Puebla, Mérida y Cancún.

Siempre estoy checando el trabajo, Mazatlán se ha vuelto un mercado muy exigente, pero Culiacán es mucho más y el extranjero, el canadiense, pero siempre les damos gusto y trabajamos la calidad que ellos quieren.

Cañedo López

Al encargarse de las ventas le interesa ver cómo está saliendo la obra, y ahí es donde marca el territorio, y si un mueble no está bien terminado, no cumple con la calidad, se regresa al taller para mejorarlo.

CLUSTER MUEBLERO

Fue hace unos años cuando un grupo de muebleros se agrupó para, en agosto de 2018, formar el Clúster de la Industria Mueblera en Sinaloa, el primero a nivel nacional y con el que buscan rescatar esta actividad, que por mucho tiempo ha sido parte del sustento económico del municipio.

Con esta agrupación de empresas buscan ser más competitivos, trabajar en serie para industrias grandes y poder comercializar sus productos a corporativos a nivel nacional.

Vamos a seguir trabajando como talleres independientes, vamos a hacer una nave como clúster para trabajar en serie y ser más competitivos, y ahí sí vamos entrarle con todos los medios, llevamos un plan estratégico y lo vamos siguiendo paso a paso.

Cañedo López

Mientras, él trabaja diariamente como desde el primer díaen que inició en este oficio,y con las mismas ganas del mundo seguirá. En su mueblería apoya a sus hijos en el negocio que le ha dejado tantas satisfacciones, y que en unos años pasará a ser de ellos.

DATOS

30 años en la fabricación de muebles tiene José Eduardo Cañedo López.

60 años tiene de edad.

12 empleados forman parte de Mueblería Kuko.

MERCADO

Actualmente el mercado potencial de Mueblería Kuko es Mazatlán, Culiacán, Torreón, Durango, Querétaro, Puebla, Mérida y Cancún.













