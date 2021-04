Lucila Ayala al no conseguir ser tomada en cuenta en RSP vuelve a su chamba

Culiacán, Sin.- Después de que le dijeron “no” para participar como candidata del partido Redes Sociales Progresistas a la gubernatura, la magistrada Lucila Ayala de Moreschi mediante comunicado solicitó al Congreso del Estado su reincorporación al Tribunal de Justicia Administrativa.

En el documento que envió Lucila Ayala a la presidenta de la mesa directiva Roxana Rubio del Poder Legislativo lamenta que su sueño de ser candidata a la gubernatura no fue posible pese a que agotó todos los recursos políticos a su alcance.

Dijo que pese a que puso toda su capacidad y esfuerzo al servicio del interés superior de Sinaloa, no pudo contender en el actual proceso electoral porque no forma parte de un pacto de corrupción.

Acusó que desafortunadamente Sinaloa y México aún no se ha podido erradicar el lastre de funcionarios corruptos que se han enriquecido con el dinero del pueblo y que sin mínimo de reparo se atreven a pactar en lo oscurito para obstaculizar a aquellos que si pretenden encabezar un verdadero gobierno ciudadano que responda al interés de la población.

“Lo intenté y ha sido el emprendimiento más satisfactorio que me he propuesto en los últimos años, no llegué por no ser parte de un pacto de corrupción que impera tácitamente en nuestro sistema de gobierno que excluye y margina a aquéllos que pensamos diferente, aquéllos que no buscamos en la función pública llegarnos de bienes para comprar y constituir empresas”, dijo.

En el documento al que se le dio lectura en el pleno, la magistrada afirmó que la dignidad, honor y prestigio son tres valores que ni con todo el dinero que se robaron lo tendrán aquellos quienes le impidieron que la gran alianza que se disponía a encabezar compitiera en este proceso electoral.

También Apolinar García Carrera, de Morena, así como Flora Isela Miranda Leal, ambos de Morena, y Beatriz Adriana Zarate Valenzuela, del Partido del Trabajo que habían solicitado licencia para ir en busca de una candidatura y al no lograrlo, volvieron a sus curules.

Los legisladores, enviaron el documento a la mesa directiva donde solicitan que quede sin efecto la licencia que habían solicitado desde el pasado 5 de marzo y el pleno del Congreso local, les dio la bienvenida para que retomen sus actividades legislativas a partir de este martes.









