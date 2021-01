Los que abandonaron querían seguir teniendo el control de candidaturas: PAN

Culiacán, Sin.- El presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, advirtió que los panistas que abandonaron el partido prácticamente lo tenían secuestrado al tener siempre el control de las candidaturas y no dejaban crecer al resto de los militantes.

“Hoy Acción Nacional deja de ser el partido que solo le apostaba a las pluris y eso definitivamente no le gustó a los que siempre querían tener el control de las candidaturas, a quienes no dejaron crecer a sus compañeras y compañeros militantes y mucho menos aceptar ciudadanos para encabezar las diferentes propuestas para cargos de elección”, señaló.

Ante la afirmación de Alejandro “el diablo” Higuera de que junto con él renunciaron 150 panistas, Estrada Vega dijo que apenas entregaron 48 formatos.

“Quisiera pedirles a los que acudieron el día de ayer que no sigan mintiendo; no fueron 150 que anunciaron, fueron apenas 48 formatos de renuncia que presentaron que no significa ni el 0.7% y hablan de desbandada, que no quieran engañar a la gente porque definitivamente no pueden decir que se van los que hace mucho se habían ido y a ellos yo les digo, como lo dije ayer, que les vaya bien, cada uno es libre de perseguir sus intereses y con esta decisión dejan muy claro que sus intereses no son los de Acción Nacional”, dijo.

Resaltó que el colmo de la incongruencia de Higuera Osuna, lo es decir que se van porque se está haciendo alianza con el PRI, cuando fueron muchos de ellos siempre la hicieron en lo oscurito, “hoy nosotros lo hacemos de frente a la sociedad y atendiendo una exigencia de los ciudadanos”, dijo.

Foto: Jesús Verdugo | El Sol de Sinaloa

Estrada Vega resaltó que el PAN es un partido que siempre verá lo mejor para la sociedad y la muestra de ello es la respuesta a la exigencia ciudadana de conformar la coalición PAN-PRI-PRD Va por Sinaloa.

Ahora, dijo Acción Nacional es un partido diferente, abierto a la sociedad y ocupado en entregar las mejores cuentas a los sinaloenses.

Estamos más fortalecidos que nunca y trabajando día con día para ofrecer los mejores perfiles para esta elección tan crucial para Sinaloa y MéxicoEstrada Vega





Foto: Cortesía │ Juan Carlos Estrada Vega

Estrada Vega mencionó que desde el pasado viernes, cuando se destapó el precandidato a la gubernatura por la coalición Va por Sinaloa, no han parado de trabajar, dijo que ya visitaron Ahome, se han reunido con la estructura panista de Culiacán y hoy anda en gira conjunta con Mario Zamora por el Sur de Sinaloa.

Informó que hasta este momento en el PAN estatal se han registrado dos mujeres por el distrito 01 federal y se cuenta con la cita de dos hombres que aspiran a la candidatura por la diputación del distrito 02 federal.

“Seguimos trabajando en las candidaturas comunes en todos los municipios y todos los días estaremos trabajando para dar lo mejores resultados”.

















