Los niños sin nombre: menores de Escuinapa no están registrados

Escuinapa, Sin.- El índice de niños y niñas que no cuentan con su registro de nacimiento correspondiente ante la instancia del Registro Civil en Escuinapa es alto, aseguró María Elena Lizárraga Montaña, secretaria ejecutiva del SIPINNA (Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La titular de dicho programa dijo no contar con una cifra exacta de cuantos menores se encuentran sin una identidad legal, pero que se estima que son poco más de 200.

Local Aplicarán vacuna Covid a jóvenes de 12 a 17 años en Sinaloa

“El trabajo que nosotros realizamos es dar con esos niños que ya tienen una edad avanzada de hasta 10 u 11 años y hasta el momento no cuentan con una identidad legal, que no han sido registrados legalmente en el Registro Civil, no tenemos una cifra exacta de cuantos menores se encuentran en esta situación, pero si son varios cientos los que se tienen aquí en Escuinapa”.

Detalló que las zonas donde se ha detectado mayormente este problema es las de mayor marginación de la cabecera municipal y en algunas comunidades, principalmente en la sindicatura de la Isla del Bosque.

“Es en la Isla del Bosque en donde se tiene un problema mayor, la situación es un poco más difícil, porque se tienen a familias enteras que no cuentan con su identidad, son familias que provienen del sur del país, esas familias que vienen a trabajar al campo y se quedan a vivir, pero que no tienen a sus hijos registrados”.

Asimismo, dijo que además de que esos niños y niñas no han sido registrados, regularmente tampoco cuentan con un certificado de nacimiento o algún documento que les permita poder identificarlos.

Para ello, informó que se ha estado trabajando de manera conjunta con el Registro Civil en el Estado, con el cual se han implementado programas de registro para estos menores, de los cuales hasta el momento en lo que va del transcurso del año, comentó que se han concluido 120 procesos de registro de estos menores.

Puedes leer: Divorcios pandémicos: El Covid-19 revela secretos de alcoba

“La idea de esto es brindarle una certeza legal a los menores, el tema de los usos y costumbres de esas familias son lo que muchas veces no permite que se lleven a cabo los registros, también hemos trabajado en la concientización de los padres, para que registren a sus hijos y con ello evitar que estos puedan tener mayores problemas en algún futuro”.

























Lee más aquí:

Local Solicita SEPyC al gobierno federal vacunación para niños de 12 años

Local Pobreza y orfandad, las crudas secuelas del Covid-19