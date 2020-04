Los niños, los más vulnerables del encierro

Culiacán, Sin.- ¡No me quiero morir!, dice de manera inocente Mateo, quien a sus seis años, no entiende lo que está pasando, sin embargo, a veces se revela por la desesperación del confinamiento que él mismo ha formado su propia historia.

Su mamá le ha explicado a él y a su hermanita de cuatro años que no pueden andar en la calle porque hay un monstruo invisible que si toca contagia y la gente se muere.

Mateo asegura que está inventando una capa invisible para salir con agua y jabón a enfrentarse al monstruo y así poder ir a la escuela.

Así junto con su mamá y su hermanita a diario se sientan a buscar la manera de cómo inventar esa capa invisible “ya la traigo en la mente”, asegura Mateo.

Sin embargo, muchos padres de familia todavía no miden el peligro y sin tomar conciencia no hacen caso de las autoridades de “quédate en casa” y salen a la calle con sus hijos, exponiéndolos al contagio del covid-19.

Están aburridos, se pelean, la verdad, no hayo la puerta con ellos. No sé cómo explicarles para mantenerlos en calma, ya les dije del coronavirus y no entienden, por eso, salí a darles la vuelta.

Madre de familia.

Otras han explicado que no pueden mantenerlos encerrados porque trabajan “y prefiero traerlos conmigo, así los vigilo”

La psicóloga Leticia Verdugo, advierte que al explicar lo que estamos viviendo es habitual que en los más pequeños surjan dudas: “¿vamos a morir? ¿Hasta cuándo tenemos que quedarnos? ¿Yo me puedo contagiar?”, es necesario hablarles con la verdad, pero sobre todo, protegerlos con todas las medidas que demandan las autoridades de salud.

Es importante que tratemos de resolver sus dudas siendo realistas y ofreciendo respuestas ajustadas y siempre con un enfoque positivo. Cuando no sepamos una respuesta les diremos: lo cierto es que esto no se sabe todavía.

Es importante que también sepan el protocolo que hay que seguir para prevenir los contagios.

Leticia Verdugo

Asimismo advirtió que habrá momentos en los que los niños sientan miedo, angustia, ansiedad, tristeza o desesperación.

Es bueno que hablemos sobre ello con nuestro hijos e hijas para que comprendan que lo que están sintiendo es algo normal en esta situación, pero que podrán adaptarse poco a poco en mayor o menor medida.Leticia Verdugo

Para ello recomendó hacer actividades para las que antes no tenían tiempo: deporte, leer, ver una película, organizar armarios, hacer recetas de cocina, jugar en familia, etc. para no caer en el aburrimiento y la ansiedad.

Es bueno dedicar unos minutos del día a estar a solas, por ejemplo: tratar de alargar la ducha durante unos minutos más, poner música con los auriculares y concentrarnos en nuestra respiración, dejar a los hijos en su cuarto para que jueguen solos y se relajen, etc.

Leticia Verdugo

También es importante tener paciencia e intentar ser flexibles con los hijos durante sus tareas escolares y entender lo inédito de esta situación.

RECOMENDACIÓN

La sicóloga recomienda ver la película “La vida es bella”, de Roberto Begnini, que tiene un gran mensaje y un contenido sobre cómo superar situaciones difíciles.

INFANCIA PROCLIVE

Al ser interrumpidas sus actividades, los niños pueden caer en ansiedades debido al encierro cotidiano.





