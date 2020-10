Los jóvenes que llenan de ritmo la calle

Mazatlán, Sin.- Todos los días, un grupo de jóvenes entusiastas, cargados de energía y buena vibra, asiste al semáforo del cruce de la avenida Ejército Mexicano y calle Grijalva, donde sin importar los intensos rayos del sol, dan cátedra de baile al estilo del break dance.

Guiados por su líder, Daniel Francisco Cervantes, y respaldados por la casa club H Studio, no tienen otro objetivo más que demostrar su pasión por el baile urbano y de paso tratar de romper la burbuja social de la estigmatización en que se tiene a esta expresión cultural del hip-hop.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Hace siete años Daniel dejó su empleo para dedicarse a lo que más le apasiona en la vida, junto a un colega fundaron H Studio; sin embargo, por azares de la vida, dos años después disolvieron la asociación y Daniel se quedó al frente del proyecto; lleva seis años bailando en los semáforos de la Rafael Buelna y Ejército Mexicano.

Al trabajar en la calle, los “b-boys" han recibido ofensas, los han señalado, juzgado y discriminado, pero nada de eso los detiene para dejar de realizar lo que más les gusta, pues su meta principal no es el salario, sino reventar la burbuja social.

"No se trata de qué tanto ganemos, no digo que no sea importante, pero es estar bien contigo mismo, es algo que las personas no lo practican mucho y aunque las personas estuvieran en contra de lo que se hace aquí en el semáforo, lo único que queremos realmente es reventar la burbuja social", dijo Daniel.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Señala que la respuesta de la gente está dividida, así como hay quienes se molestan por su trabajo, otros les aplauden y les apoyan con una moneda. Los ideales de Daniel son los que lo mantienen firme hasta el día de hoy; "el trabajo dignifica" es una frase que le gusta mucho cuando alguien los critica por hacer lo que hacen.

"La respuesta de la gente está dividida, pero cuando uno viene y se concentra en hacer lo que le gusta, con la manera más auténtica que encuentre de hacerlo, podrán venir 20 personas al crucero y a lo mejor unos tres vienen con sus caras largas, otros van a querer resolverte la vida con una mentada de madre, pero muchos te van a sonreír, te avientan una bendición o te dan una moneda".

Lo que recolectan de las propinas les sirve para solventar algunos de sus gastos y con mucho esfuerzo también ahorran un poco de dinero que es utilizado cuando salen a concursar a otros lugares.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"De jueves a domingo tenemos una tolerancia por parte del Ayuntamiento y hacemos nuestro show en la Plazuela Machado tenemos ahí como cinco años; es un show musical más preparado, todo lo que hacemos aquí lo ponemos en práctica allá".

Su rutina consta de pasos básicos del breaking y de acrobacias utilizadas en gimnasia y karate.

"Nosotros tratamos de perfeccionarnos en lo que es el breaking, nuestros pasos son generalmente básicos que los llevamos a un nivel y los potencilizamos lo más que se pueda, manejamos una mezcla de acrobacias de gimnasia y karate".

Las necesidades de todos, dice Daniel, de alguna manera se cruzaron, pues no sólo los guía en el baile, sino que también está para aconsejarles; han dado la oportunidad a otros chicos de Celaya, Torreón, Hermosillo, Guadalajara de integrarse al grupo y brindarles apoyo en situaciones no favorables.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"Estamos para producir cosas buenas, jóvenes auténticos, no perfectos; porque te ven en el semáforo ya piensan que eres un drogadicto, un estancado, no, nosotros estamos aquí por decisión propia".

