Los intrépidos clavadistas son uno de los atractivos de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Visitar Mazatlán y no ir a la glorieta Sánchez Taboada a ver lanzarse al mar a los intrépidos nadadores que ahí se encuentran, es como no haber estado en el puerto. Los populares clavadistas son el atractivo principal de este emblemático lugar situado sobre el Paseo Claussen.

Son alrededor de 14 clavadistas los que realizan los saltos desde 14 metros de altura que llenan de asombro a los visitantes. Ahorita en estas vacaciones de verano ofrecen su espectáculo todos los días en diferentes horarios, desde las 9:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, pero en temporada normal están solo los fines de semana.

"Ahorita ya bajó un poco la afluencia de personas, pero no nos quejamos, nos ha ido bien este verano y hasta el momento no está nada mal, pero la afluencia de turistas sí ha bajado más o menos un 20 por ciento en comparación de las dos semanas anteriores, está siendo una muy buena temporada para nosotros", afirmó José Refugio Flores, un clavadista con 40 años de experiencia.

También comentó que las personas que realizan tan riesgosas maniobras se turnan en días y horas, pues así es menos cansado y más fácil a la hora de dividir las ganancias, ya que su sueldo depende de las propinas que les den.

Aunque están expuestos a sufrir accidentes o lesiones de gravedad, la adrenalina que sienten al lanzarse el vacío desde una plataforma tan alta y en una zona rocosa no la cambian por nada

"En mis 40 años nunca me he roto un hueso ni me he abierto la frente, tiene, solo han sido raspones, tienes que saber caer para no lastimarte y que no te pase nada, le tienes que agarrar la maña porque es una zona de muchas piedras”.

Acto peligroso

Y es precisamente a que hacen ver muy fácil lanzarse al mar que algunas personas los quieren imitar y hasta se suben a la plataforma para aventarse después de ellos.

“En todo lo que tengo aquí he sacado a varios turistas que se quisieron aventarse, que ya estaban a punto de hacerlo y otros que sí lo hicieron, como ocurrió una vez con dos turistas”, dijo.

Por ese motivo hacen el llamado, tanto a locales como a turistas, a que no se avienten clavados ahí, ya que se tiene que tener experiencia y sobre todo conocer muy bien esa zona del mar, en la que hay muchas piedras.

"Es peligroso, de esos dos turistas que hablo que yo ayudé a sacar, uno se abrió la frente y el otro parte de la cabeza, ya no supe qué pasó con ellos, pero cayeron mal, por querer caer de lo más alto, por razones que desconozco se aventaron, por eso creo que todos deben de hacer conciencia y tenerle respeto a este sitio”.