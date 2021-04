Los fines de semana son la esperanza de los vendedores del Malecón

Mazatlán, Sin.- Con la llegada de turistas a Mazatlán el fin de semana, repuntaron las ventas para los comerciantes de puestos semifijos del Malecón.

La vendedora Martha manifestó las ventas se incrementaron un 50 por ciento el fin de semana, pero entre semana estas bajan a un 20 por ciento.

Aseguró que de viernes a lunes registran mayor movimiento y los precios que ofrecen al turista, así como a personas locales son accesibles.

“Hay poquita venta, nada comparada con Semana Santa y de Pascua, pero el fin de semana con la llegada de turismo tenemos un repunte en las ventas”, dijo.

Comentó que por lo menos sacan para comer, las ventas no se comparan con las que tenían antes de la pandemia, pero aquí estamos.

"Con el solo hecho de estar trabajando ya estamos contentos, pero nada que ver como otros años, viene mucha gente gracia a Dios, pero la gente o no trae dinero o viene amarrada”, expresó.

Foto: Marimar Toledo | El Sol de Mazatlán

Señalo que entre los artículos de playa que ofrecen están los sombreros, lentes, camisas personalizadas con algún diseño representativo de Mazatlán, entre otros están los souvenirs, paraguas, y trajes de baño.

















