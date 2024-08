Los ‘Ecos’ ponen orden en las playas, asegura Ecología

Mazatlán, Sin.- La presencia del Grupo ECO de la Unidad de Prevención de la Contaminación en la zona costera ha tenido excelentes resultados y ha logrado disminuir la generación de basura en playas, informó la Dirección de Ecología y Medio Ambiente.

La titular de la dependencia, Eunice Murúa Figueroa, comentó que este cuerpo ha mitigado la contaminación acústica y la tala de árboles sin permiso en el Centro Histórico y área turística.

Dijo que los cuatro agentes ECO fueron asignados en la zona turística, pero también apoyan al escuadrón encargado de la vigilancia del área del Centro Histórico en horario vespertino, quienes se encargan de exhortar a los visitantes y locales que visitan las playas a depositar la basura en las áreas asignadas, acción que permite ofrecer una buena imagen de la zona costera.

Indicó que al detectar que las personas que acuden a convivir y disfrutar de las playas depositan sus desechos sólidos en los contenedores instalados, la Dirección de Servicios Públicos instaló más de 100 botes de basura a lo largo de la zona costera para que no haya pretexto de que no hay lugares para el destino final de la basura que generan.

“Hemos podido identificar menor presencia de basura en las playas y sí aumentó un mayor número de presencia de basura sobre el malecón, donde se encuentran los tambos, por eso de inmediato la Dirección de Servicios Públicos colocó 100 botes nuevos de basura para que no haya pretexto que la dejaron aquí (en la arena) porque arriba está rebosando, no es así porque por botes de basura no vamos a parar”, comentó.

Murúa Figueroa añadió que la policía ECO ha realizado únicamente apercibimientos durante los operativos de inspección que lleva a cabo por la zona costera, porque los ciudadanos han atendido las recomendaciones de no dejar los desechos sólidos que generan de las compras que realizan para convivir en las playas del puerto.