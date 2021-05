Los caciques del PAS matan maestros en la UAS: Castillo López

Mazatlán, Sin.- "No podemos continuar siendo universidad-partido", manifestó el profesor Inocencio Castillo López, docente de matemáticas en la preparatoria Mazatlán de la UAS.

Con una pancarta en la que se leía "los caciques del PAS matan maestros en la UAS", denunció los 15 años de agravios, de soportar condiciones de precarización laboral, hostigamiento y acoso por parte de las autoridades de la universidad.

Su historia de lucha comenzó desde el 2006 tras demandar a la institución educativa por despido injustificado, pero no fue hasta el 2013 cuando obtuvo el resolutivo a su favor; sin embargo, afirma, las autoridades universitarias se han rehusado en acatarlo, no respetando sus horas base, ni el reconocimiento de su antigüedad y sin la restitución de los pagos caídos durante el tiempo de litigio.

"Yo tengo un laudo a mi favor y que les gané gracias a la honestidad de un grupo de licenciados que dilataron desde el 2006 hasta el 2013, me dieron el resolutivo a mi favor, pero qué casualidad que al año y medio ellos tienen otro laudo en mi contra, ¿por qué? la forma impune, la costumbre neoliberal, con sobres de dinero, con testigos falsos, maestros que les dieron 30 horas base para que declararan en mi contra, es así como sacaron un laudo en mi contra, donde el sindicato no existe, no lo conocemos", dijo.

Enfermedad

A todo esto se le suma la lucha personal que ahora enfrenta contra el cáncer de garganta, por lo que necesita una cotosa operación para que le sea retirado el tumor, y en el nombre de todos aquellos maestros que han muerto en condiciones vulnerables, retirandoles su salario, precarizando y agraviando sus derechos laborales, Castillo López pide justicia.

De una forma impune, se siguen agrediendo a maestros vulnerables en su situación médica, como lo es su caso, pero también denunció el de por lo menos 150 maestros más que han muerto postrados en sus camas porque les fue retirado su salario.

"Más de 150 maestros fueron asesinados cobardemente retirándoles sus salario para que murieran postrados en su cama tristemente y eso es lo que duele y en memoria a ellos alzamos la voz desde aquí", denunció.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Los culpables, los caciques de la UAS, encabezando la lista Melesio Cuen Ojeda.

"Las manos de Melesio Cuen están manchadas de sangre, las manos de los caciques, como aquí en Mazatlán de Rafael Mendoza Zatarain, están manchadas de sangre, de Ramón López Hernández, que a pesar de que tiene un juicio lega por malversación de fondos, mal uso de recursos públicos y lavado de dinero sigue despachando en la universidad", afirmó.

Lucha sin fín

Tres cosas quedan pendientes, agregó, razón de esta lucha: el respeto de su antigüedad, desde el 2006 a la fecha, el respeto a sus 30 horas base y el respeto a su salario caído, que suma más de un millón y medio de pesos.

"Estuve en el Congreso del Estado para que mi caso se llevara a un punto de acuerdo con los diputados, pero los diputados están bien enchufados, y el gobernador, nadie quiere saber. ¿Cómo es posible que Eulogio Guerra estuvo ocho años en el poder y no le hicieron ni una mendiga auditoría? y el anterior lo mismo, los vicerrectores lo mismo", cuestionó.

Añadió que con la llegada de López Obrador a la presidencia de la república y el cambio nacional que se prometía, las cosas serían diferente, pero cosa contraria ahora se suman en una alianza perversa el PAS y Morena.

El Doctor Francisco Morales Zepeda, docente de la carrera en Ciencias de la Educación señaló que la falta de garantías laborales en la institución en un problema que se viene dando por lo menos 16 años atrás.

"La falta de garantías laborales al interior de la universidad no es un tema nuevo, es recurrente a lo largo de los últimos 16 años, es tan recurrente como la idea de que la universidad no tiene dinero para pagar las quincenas. Esta universidad de funcionarios, es una universidad que ha vulnerado los derechos de los trabajadores, que ha precarizado la labor del profesor Inocencio", señaló.

Han sido años de agravios y de abusos sin respuesta, así como la desaparición de la democracia en la universidad, refirió.

"Su servidor intentó participar en el proceso de elección de rector y la Comisión Permanente de Postulación, que es total y absolutamente obedece a un solo personaje, impidió la participación a pesar de que saben bien que quienes quedaron dentro de la terna rebasan por mucho los 10 años que ya deberían de haberse jubilado", refirió.

Con la reforma a la Ley Orgánica de la UAS en el 2006, la comunidad estudiantil no tienen voz y voto en este proceso, pero, adjudicó, si se les manipula para que participen en las campañas vulnerando así la autonomía universitaria. Y con la Alianza entre Morena y el PAS los cacicazgos al interior de la universidad se seguirán dando.

La reelección de rectores y directores, la estadía de la Comisión Permanente de Postulación y el no voto estudiantil, consideró, son los puntos más urgentes que se tiene que cambiar en dicha ley.

















