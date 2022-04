Los bikers no se salieron de control en Semana de la Moto: Químico Benítez

Mazatlán, Sin.- A pesar de registrarse tres muertos, uno de ellos a balazos, más de 20 accidentes, decenas de detenidos, acrobacias y arrancones, el alcalde Luis Guillermo “Químico” Benítez Torres aseguró que nunca se les salió de control el evento de la Semana de la Moto.

Al encabezar el informe de resultados de la Semana de la Moto, “el Químico” se declaró feliz y contento por este evento.

“Lo único que empaña un poquito este gran triunfo, este gran logro de la Semana de la Moto, es que no hubo saldo blanco, pero si comparan el número de personajes que vinieron en motocicleta con el número de fallecidos a consecuencia de no respetar las reglas de la vialidad, son mínimos, yo lamento mucho el fallecimiento pero desgraciadamente ellos se exponen más de lo que deberían y ahí la autoridad no puede hacer nada”, manifestó en referencia a las tres muertes que se registraron en este periodo.

Benítez Torres destacó que se tiene gente preparada para atender a los miles de visitantes que se tuvieron en esos días y con el mismo número de agentes de seguridad y de tránsito, sin traer agentes de otros municipios.

Calificó como caso fortuito la persona ejecutada en la Playa Norte, a un costado del Parque Martiniano Carvajal y que provenía de Tijuana, Baja California, en cuestión de segundos.

Y cuestionó a los presentes: “¿En qué parte del mundo una policía pudiera prever ese tipo de cosas? Yo quisiera que me lo dijeran, en qué lugar pudiera preverse… eso es por Mazatlán y el número de turistas, pero si lo comparan con otros destinos turísticos en cuanto a muertes por inmersión y por accidentes, somos los mejores del país y eso es motivo para estar contentos y felices”.

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se mostró feliz y contento por los resultados obtenidos por la Semana de la Moto. Fotos Francisco Ramírez | El Sol de Mazatlán

Saldo del periodo vacacional

Durante la semana de Pascua, se tuvo una afluencia de gente al área de playa de cerca de 245 mil personas y en el evento de la Semana de la Moto, un promedio de 125 mil asistentes. Además de 16 rescates de personas a punto de perder la vida en el mar.

La Policía Municipal detuvo a 279 personas, de ellas, 2 por portar arma de fuego, y 275 por faltas administrativas. Mientras que en Vialidad, fueron 530 actas de hechos de tránsito, 638 fueron por concepto de infracciones, y 229 por estacionarse en lugares prohibidos; 68 motocicletas se enviaron a la pensión municipal y 43 vehículos.

Mientras que en la generación de basura, durante la Semana de Pascua se recolectaron 619 toneladas diarias de basura, donde 170 de ellas son de la franja turística.