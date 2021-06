Lo mejor de la campaña ha sido escuchar a la ciudadanía: Benítez Torres

Mazatlán, Sin.- A unas horas de que termine la campaña, el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, acudió este martes a las instalaciones del Hospital Militar, para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el Covid.

Luego de que fue vacunado, hizo un balance de la campaña, y dijo que lo más importante ha sido escuchar a la ciudadanía de manera directa.

“Es una campaña muy bonita, diferente a todas las que he participado, pero ya con mucho compromiso. Hoy las condiciones de la pandemia no han permitido que sea igual, y las condiciones de que cada vez se acortan más los tiempos de campaña. Antes eran de 3 meses. Hoy son de 2 meses, pero tenemos alternativas para llegar a toda la gente. Todos los días aprendes cosas nuevas, y hoy en esta campaña he aprendido que la mejor forma es escuchar a la gente sus necesidades prioritarias”, dijo

Benítez Torres señaló que la mejora de los servicios públicos fue la principal solicitud de los ciudadanos.

“La mayoría de las colonias vulnerables tienen los mismos requerimientos, es drenaje, agua potable, es alumbrado público. Ahí coincide prácticamente todo y eso lo estamos atendiendo; y viene lo otro, el ayudar a Mazatlán para que haya mejores oportunidades para todos, que tengan confianza, este es un proyecto. Venimos a cambiar las rutas que nos habían llevado a situaciones muy lamentables en el país. Hoy hay esperanza en los ciudadanos y el 6 de junio vamos a festejar”, expresó.

El abanderado de Morena cerrará sus actividades de campaña este miércoles en la ciudad de Culiacán, en donde acompañará a Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura de Sinaloa por la coalición Morena-PAS.

















