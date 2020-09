Lluvias favorecen potreros de la región

Mazatlán, Sin.- Con las últimas lluvias de la temporada, los cultivos en la región mejoraron y los productores reiniciaron las siembras de otoño-invierno, con lo que se garantiza el alimento en los potreros, aseguró el presidente de la Asociación Ganadera Local de Mazatlán, Felipe de Jesús Velarde Sandoval.

Sin embargo, señaló que para disminuir la sequía el próximo año, las precipitaciones pluviales se tienen que mantener durante los meses de septiembre y octubre, como sucedió el año pasado.

Local Rayos matan al ganado en Rosario

“Ahorita ya con estas lluvias, la gente anda sembrando, los que no terminaban de sembrar y que estaban esperando a que se mojara la tierra, ya reiniciaron otra vez el periodo de siembras, que ya vienen siendo las siembras de otoño e invierno, pero hay siembras que se hicieron antes con las primeras lloviznas que cayeron y les ha caído muy bien estas lluvias, están muy bonitas ahorita”, expresó.

Comentó que la semilla que se sembró para pastos perennes y llaneros, zacate “Buffel” y sudán, al iniciar la temporada de lluvias, con las últimas precipitaciones creció lo suficiente.

“Se sembró de todas las semillas, dependiendo del rancho, hay quienes siembran milo o ‘Buffel’ para cosechar, otros zacate para tener pastos prontos y rápidos como el sudán, que en 45 días ese ya está, se ha vendido bastante en la Asociación Ganadera, bastante sudán, porque es precoz, rápido y no ocupa tanta lluvia, y es muy rápido para ponerse, no es tan lento como las otras semillas”, apuntó.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Dijo que por la falta de apoyos federales, la Asociación Ganadera tuvo que fiarles a algunos productores agremiados para que pudiera sembrar pastura en tiempo y forma, y lograran sacar adelante su ganado.

En otros casos, agregó, se tuvieron que gestionar créditos a corto plazo para que la tierra no se quedara sin sembrar.

Lee también: Vigilarán restaurantes, bares y antros este 15 de septiembre

“Como asociación no tenemos mucha capacidad para fiar, muchos llegan que no tienen y venden algún fierrito, y absorbemos el gasto, son créditos rápidos entre nosotros, les echamos la mano para que la tierra no se quede sin sembrar”, indicó.

Velarde Sandoval refirió que en este año sólo se abrieron apoyos del Programa de Concurrencia con las Entidades para adquirir maquinaria, básculas, revolvedoras, molinos, remolques, entrega de sementales, y la realización de pozos.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Actualmente, está en proceso la entrega de apoyo a 10 productores para adquirir maquinaria como son ordeñadoras o tanques de enfriamiento.

















Lee más aquí ⬇

Local Reduce IMSS la cifra de empleo en Sinaloa

Local Mantendrá Mazatlán conectividad aérea de EU y Canadá Local A la baja, casos Covid-19 en Escuinapa