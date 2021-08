Lluvias de "Nora" dejan incomunicados a 15 pueblos del sur del estado

Mazatlán, Sin.- Reportes preliminares de Protección Civil del estado y del municipio de Mazatlán refieren que en la zona sur del estado hay alrededor de 15 poblados incomunicados como consecuencia del desbordamiento de arroyos y ríos, mientras que la carretera libre y la autopista de Mazatlán a Culiacán fueron cerradas; en la México 15, el puente de El Quelite se desplomó, y 67 personas damnificadas se encuentran en los albergues de Mazatlán y Villa Unión.

Óscar Osuna Tirado, coordinador del Instituto Estatal de Protección Civil en la zona sur, informó que hay afectaciones por el paso de “Nora” en los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Rosario y Escuinapa, por inundaciones, en las que se ha tenido que evacuar a familias enteras que viven en los márgenes de arroyos y ríos.

Comentó que las comunidades rurales más afectadas son las que se encuentran en los márgenes de los ríos Presidio, Baluarte, El Quelite y Piaxtla; entre ellos, poblados como Chametla, Agua Verde, Coyotitán y Villa Unión.

“Hemos tenido familias evacuadas, un gran número de familias evacuadas en Villa Unión, en San Ignacio, en Escuinapa, Rosario, no traemos el número exactamente porque hemos estado sacando gente hasta este momento. No tengo el dato preciso, hasta el momento afortunadamente no tenemos personas lesionadas ni decesos de vidas humanas, que es lo más importante”, expresó.

Ayer a mediodía, en las redes sociales se reportaban problemas de inundaciones en los poblados de Barrón, El Walamo, Los Pozos, El Quemado, El Pozole, Puente del Quelite, Camacho, Recreo, Piaxtla de Abajo, entre otros.

Con respecto al puente de El Quelite que se desplomó en la carretera libre a Culiacán, Osuna Tirado señaló que dicho tramo se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso.

Por su parte, Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de PC de Mazatlán, comentó que en todo el municipio tanto de la zona urbana como rural, hubo afectaciones en lo general como consecuencia de las lluvias provocadas por “Nora”.

Dijo que en los albergues de Mazatlán hay 32 personas damnificadas y 35 más en Villa Unión.

“Tenemos afectación en general en todo el municipio tanto en zona rural como urbana, tenemos poblados incomunicados por crecientes de los arroyos y ríos, en ambas zonas, el norte y el sur de Mazatlán, por el río Presidio y El Quelite, principalmente las comunidades alrededor de estos ríos”, apuntó.

Aclaró que es difícil determinar cuántas familias o personas han sido afectadas, ya que se sigue trabajando todavía en la emergencia, evacuando personas en zonas de alto riesgo por el desbordamiento de ríos y arroyos.













