Lluvias ‘dan respiro’ al ganado en el sur de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Con las recientes lluvias registradas en la zona sur de Sinaloa, los ganaderos de Mazatlán han tenido un respiro en la alimentación de sus animales.

El presidente de la Asociación Ganadera de Mazatlán, José Antonio Rivera Lizárraga, detalló que ya salió el pasto y esto ha hecho que la compra de alimento para ganado se reduzca en un 50 por ciento.

"Ya teníamos muchos años que en junio no llovía y aunque no han sido aguas muy fuertes, han sido mojadoras y ya está creciendo el pasto, y los ganaderos han dejado de comprar el 50 por ciento del alimento que estábamos comprando", dijo.

Rivera Lizárraga señaló que los estragos que dejó la sequía no se han logrado reponer, ya que no ha llovido de manera abundante, y por lo tanto los ríos y arroyos no han recuperado su caudal.

"Los mantos freáticos todavía no se recuperan porque no ha llovido lo suficiente para la sierra, en el alimento sí nos ha favorecido", expresó.

Por otra parte, agregó que el secretario de Agricultura de Sinaloa, Jaime Montes Salas, finalmente se comprometió a la entrega de semilla a temporaleros, por lo que confía que se concrete a la brevedad, ya que urge comenzar a sembrar.

El dirigente de los ganaderos confió en que no suceda lo mismo con la entrega de semillas de milo garbatero, zacate buffel y llanero que se retrasó hace un mes debido a la veda electoral, sin embargo, el tiempo pasó y las semillas no se entregaron.