Llueven quejas a Ecología por ruido en calles y colonias

Mazatlán, Sin.- Entre las quejas que más se presentan ante la dirección de Ecología y Medio Ambiente están las relacionadas con el ruido, ya que este problema se presentaba en ciertas temporadas del año, pero en el último, es permanente en todas las colonias de la ciudad, aseguró la titular de esta dependencia, Lourdes Sanjuan Gallardo.

Dijo que además de los conflictos que se presentan entre vecinos que les gusta subirle el volumen a sus aparatos de sonido, también se tiene el problema de los trabajadores del volante, entre ellos aurigueros y pulmoneros, que tienen la costumbre de transitar por la ciudad con todo el volumen del estéreo.

Local Baja demanda de pasaje para pulmoneros

La funcionaria municipal señaló que mientras no se tenga el nuevo Reglamento de Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán en vigor, seguirá habiendo resistencia de parte de los choferes del transporte público y de vecinos ruidosos, ya que la dependencia a su cargo no tiene facultades para actuar con rigor.

Puedes leer: Se exceden en número de pasajeros pulmonías y aurigas; las multan

“Lo que yo les digo en las reuniones diversas que hemos tenido es que Ecología no puede ser policía, no somos policías de ruido, no tenemos facultades. Nuestro reglamento no nos faculta a parar a un auriguero porque traiga las bocinas altas, bajarlo de su vehículo y hacerle el señalamiento, es como le estamos haciendo ahorita, tenemos que tener los datos del vehículos y la hora, para poder emitir un documento, que se envía a la asociación de transporte”, apuntó.

De ahí en fuera, Ecología no puede sancionar ni multar hasta que el nuevo Reglamento de Desarrollo Sustentable entre en vigor.

Sanjuan Gallardo refirió que el Reglamento de Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán ya fue aprobado por el Cabildo y está en proceso de su publicación, la cual establece la fecha de entrada en vigor.

Foto: Archivo │ El Sol de Mazatlán

“Habrá resistencia hasta que el Reglamento esté en vigor, todavía no hay nada, se supone que lo único que falta es que se publique en el Periódico Oficial, vamos a ver a partir de que se publique, cuándo entra en vigor, y ya veremos”, concluyó.









Lee más aquí ⬇

Local “Puente” deja derrama de 300 mdp en Mazatlán

Local Presa Santa María se ha buscado desde hace 70 años: Líder agrícola