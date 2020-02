‘Llueven’ denuncias por despidos injustificados en Mazatlán

Mazatlán, Sin. Del 1 al 31 de enero, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo registró en Mazatlán entre 90 y 120 casos, todos por quejas y asesorías relacionadas con despidos injustificados.

Martín Luis Morales Acuña, responsable de la dependencia estatal, comentó que en todos los hechos se brindaron posibles convenios de las liquidaciones de los trabajadores demandantes.

Local ‘Vigila’ Planeación el desarrollo de Mazatlán

La mayoría de los quejosos, aseveró, tienen que ver con trabajos eventuales, de los cuales muchos de ellos son estudiantes, quienes laboraron durante el periodo vacacional de diciembre.

En todo ese tiempo tuvieron la oportunidad de haber sido contratados y que a su vez tuvieron una inconformidad en cuanto a su liquidación o bien a la continuidad laboral. Martín Luis Morales

Aclaró que por el simple hecho de no firmar un contrato individual de trabajo o no tener una fecha próxima a su culminación, es considerado como un despido injustificado al no haber un pacto para determinar la fecha de salida del trabajador.





También lee: Ayuntamiento de Mazatlán podría haber desviado 44 mdp de FAISM





El funcionario indicó que hasta el momento son alrededor de nueve los casos que están pendientes por resolver, por lo que de un día a otro citarán a ambas partes para que lleguen a un acuerdo.

Como normal, calificó, que se presente el recorte de personal una vez que culmina un periodo vacacional, sin embargo, señaló, los patrones deben responder con los finiquitos correspondientes de sus trabajadores.

PARA SABER

las quejas son retomadas después del fin de semana largo, que se presentó del 1 al 3 de febrero, aunque el sector educativo lo tuvo desde el 31 de enero.

















Lee más aquí ⬇





Local "Nos estamos muriendo de hambre" : pescadores Local Superó expectativas fin de semana largo en Mazatlán Local Seguirá uso de plásticos en Sinaloa sin sanciones