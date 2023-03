Llevan jornadas del Bienestar a Cobaes 38 de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Lentes, despensas, ropa, valoraciones médicas, zapatos y otro tipo de apoyos fue lo que recibieron los asistentes a las jornadas del Bienestar en Mazatlán, las cuales tuvieron lugar en las instalaciones del Cobaes 38.

Guadalupe Castro, quien acudió a recibir su apoyo, detalló que ya necesitaba unos lentes de lectura, pero que su situación financiera no se lo permitía.

"Necesitaba unos lentes con urgencia porque la verdad si batallaba, no tenía los recursos para poder comprarlos, pero gracias a dios vinieron para acá y recibimos mucho apoyo, me da gusto porque gracias a dios ya no voy a batallar para ver bien”, señaló la ciudadana.

En el evento se encontraba el alcalde de Mazatlán, Edgar Augusto González Zatarain, quien calificó estas jornadas como un avance, y que espera continuar brindando este tipo de apoyos para las personas más vulnerables.

"Venía llegando, y me dicen las personas que ya me estaban esperando, que tienen muchas quejas, y sobre todo que estaban esperando esta ayuda. Es algo positivo que se trabaje en este tipo de eventos y comprendo a la ciudadanía que tiene sus quejas, tenemos que voltear más para atrás y continuar con estos proyectos de ayuda a las personas más vulnerables", expresó el alcalde.

Por otro lado, un ciudadano de manera angustiada le señaló a la presidenta del Sistema DIF en Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, la gran cantidad de niños en situaciones precarias, pues afirma que algunos no tienen padres, y otros no cuentan con la atención de los mismos.

Ante esto, Rocha Ruiz manifestó que se comenzará a trabajar de manera ardua, y tomarían nota en los detalles.

"Comprendo la angustia y la molestia que esto puede causar, no es justo para nadie que estas cosas ocurran, hay niños en esta situación y da hasta tristeza, porque algunos padres no cumplen con sus obligaciones, y se pierden en los vicios, mientras que hay criaturas menos afortunadas que sufren porque no cuentan con sus padres, se trabajara arduamente para mejorar esta situación”, dijo.