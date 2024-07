Llegará caso cerro del Crestón a la ‘mañanera’

Mazatlán, Sin.- Los Colectivos en Defensa del Faro llevarán su causa hasta las autoridades federales. Esta semana estarán viajando a la Ciudad de México para entregar un oficio al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante una de sus "mañaneras", así como a la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

Gildardo Izaguirre, biólogo y activista, informó que llevarán las firmas recabadas para solicitar que se declare Área Natural Protegida el cerro del Crestón. También entregarán un expediente sobre el caso de la tirolesa.

También puedes leer: Protestan por tercera vez en defensa del cerro del Crestón

"Lo que estamos haciendo nosotros es dejar claro que la construcción de la tirolesa es un agravio a un espacio público en Mazatlán, a un ecosistema. Sobre todo, es la apropiación de un espacio público por parte de un particular. Eso se llama privatización en cualquier parte del mundo. Privatizar quiere decir que tú te aproveches de un espacio que es público para tu uso particular, que las ganancias sean para ti y no para el municipio o para la nación. Por eso estamos aquí", dijo.

Izaguirre precisó que esto es un movimiento ciudadano y lamentó que ninguna institución científica en Mazatlán se haya pronunciado al respecto, mucho menos la dirección de Ecología.

Activistas se manifiestan con actividades artísticas. Fotos: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Continúan las acciones

Aunque con menos convocatoria que los domingos pasados, este domingo continuaron las acciones en defensa del Faro y el cerro del Crestón con un mitin informativo en Olas Altas, frente al edificio del Poder Judicial. Se pintó un lienzo con imágenes, poemas y pensamientos en defensa de este espacio, y también se recogieron firmas para pedir que el cerro se declare Área Natural Protegida.