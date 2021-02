Llegan vacunas Covid-19 a Rosario: una esperanza de vida para adultos mayores

Rosario, Sin.- La aplicación de la vacuna del Covid-19 es vista como una esperanza de vida por Felipe Olete, uno de los adultos mayores rosarenses que ya se vieron beneficiadas con esta.

Don Felipe fue uno de los primeros beneficiados en el programa de vacunación que se inició en Rosario este lunes. Local Prevén vacunar a adultos mayores contra el Covid-19 en la segunda quincena de marzo

"Me siento muy bien, no tengo molestias ni nada, estoy muy contento de que ya me haya tocado a mí ponérmela, es una esperanza de vida para nosotros los viejos, quienes corremos más riesgo de morirnos, si nos pega el coronavirus", dijo.

Aunque señaló una desorganización en la implementación del programa, dijo que vale la pena el esperar un poco para recibir la dosis.

La organización está muy mal, porque lo inyectan a uno y le dicen que espere para tomarle sus datos, pero no se lleva a cabo el procedimiento como se dijo.

Don Felipe

Al finalizar, dijo que aunque él ya fue beneficiado con la vacuna, seguirá aplicando las medidas preventivas que le han funcionado para evitar sufrir un contagio.

Cabe mencionar que no todos los adultos mayores que se acercaron este lunes a tratar de recibir la vacuna fueron beneficiados, por lo que se les solicitó que regresaran en días posteriores para tomar su turno.

Hubo desorganización en el inicio del programa de vacunación en Rosario. Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán

LARGAS FILAS HACEN ETERNA LA ESPERA

Lo que parecía un inicio ordenado del programa de vacunación contra el Covid-19 en Rosario, se convirtió en un desorden total que derivó en que muchas personas se regresaran a sus hogares sin haber recibido la primera dosis de la ansiada inyección.

El lunes arrancó el programa en la cancha Telmex del municipio con las personas debidamente sentadas, con cubrebocas y respetando la sana distancia, así transcurrieron dos horas aproximadamente, pero al informarse que las vacunas contempladas para el primer día se habían terminado, el desorden comenzó, se rompieron filas y se olvidaron los protocolos.

Personal de salud que se encontraba a cargo comenzó a repartir “fichas” para el día siguiente, para que las personas regresaran con su lugar “apartado”.

Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán

“Me dijo un muchacho que hasta el miércoles, yo traigo mi ficha, yo vengo de Pueblo Nuevo, de acá de Rosario, y bueno regresaremos”, dijo Evangelina Aguilar, una señora que no alcanzó a ser vacunada.

Yo voy a venir el miércoles, mi nuera me trae, aquí estaré para que me vacunen, si Dios quiere.

Evangelina Aguilar

Así como ella decenas de adultos mayores regresaron a sus casas sin ser vacunados, ellos volverán para ver si alcanzan a ser inyectados mientras el programa se lleva a cabo en Rosario.

Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán

Las vacunas llegaron a Rosario custodiadas por elementos de la Guardia Nacional y Marina. La vacunación inició alrededor de las 10:20 de la mañana y en el proceso participan 38 trabajadores del IMSS y tres de la Secretaría de Salud.

Extraoficialmente se informó que fueron alrededor de 300 personas las vacunadas el primer día.













