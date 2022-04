Llega el primer paquete para el conteo de votos al Distrito 01

Mazatlán, Sin.- Beatriz Virginia Ramírez Herrera, presidenta del Junta Distrital 01 del INE, al arribar el primer paquete de boletas para iniciar con el recuento de votos, resaltó que la jornada de revocación de mandato ha transcurrido sin incidentes mayores.

Dijo que las 186 casillas, que corresponden a dicho distrito electoral federal, fueron colocadas en su totalidad y que los incidentes ocurridos durante el transcurso del día se fueron resolviendo conforme se fueron presentando.

"En algunas casillas a veces la gente se aglomeraba, teníamos que ver que se fuera respetando la sana distancia en la casilla, el protocolo de sanidad, muchos reportes de repente de que los ciudadanos iban a votar y no aparecían en el estado nominal y estaban molestos", dijo.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Aunque no hay un estimado del porcentaje de participación ciudadana, aseguró que la afluencia de votantes fue mayor respecto a la de la pasada consulta popular.

Ramírez Herrera señaló que los resultados se podrían conocer este mismo día; el último paquete se estima llegue alrededor de las 11:00 de la noche proveniente de Escuinapa.

"Estamos hablando de que es una papeleta con dos opciones, sí o no, y nulo, no es una boleta con 10 opciones y con coaliciones, es muy rápido, además en el procedimiento no sé contarán las sobrantes, por eso estamos calculando que vamos a hacer cómputos el día de hoy", señaló.