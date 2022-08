Llega a Mazatlán el colorido de las fiestas patrias

Mazatlán, Sin.- A punto de iniciar el mes de septiembre, los artículos patrios relacionados con el festejo de la Independencia de México comienzan a aparecer en tiendas comerciales y en los puestos de los vendedores ambulantes de Mazatlán.

Fermín, un vendedor de estos artículos que viene de la Ciudad de México, señaló que es la primera vez que él se anima a venir al puerto y que lo hace motivado por sus compañeros, quienes le dicen que se tienen buenas ventas en la ciudad.

"Es la primera vez que vengo, yo vendía esto, pero allá en mi tierra, nada más que me dijeron que aquí se vende bien y que hay mucho turista y hasta me dieron los puntos de venta que tienen, que es en centros comerciales, en la Plazuela Machado, en el Centro, pero a mí me tocó aquí en esta plaza", comentó el joven que está instalado en una plaza comercial ubicada por la avenida Insurgentes.

Aseguró que las expectativas para este año son altas, luego de que durante el 2020 y 2021 la pandemia del Covid-19 frenó mucho su actividad.

“Espero aumentar un 40 o 50 por ciento las ventas en comparación a las que tuve el año anterior allá en mi tierra, porque ya no hay tantas restricciones por el Covid-19 y eso nos ayudará mucho"

Esta temporada llegaron a Mazatlán entre 8 y 10 vendedores de estos productos provenientes de la Ciudad de México, los cuales se distribuyen en diversos puntos del puerto. Se van de la ciudad el día 17 de septiembre, ya que pasan los festejos patrios.

"Por lo menos nosotros venimos en esta flota juntos y somos entre 8 y 10 vendedores los que venimos aquí a Mazatlán".

Lo que ofertan

Entre los artículos que ofertan están camisetas, banderas, globos, cornetas, sombreros, cachuchas, guitarras, tambores, llaveros, entre otros, todos con los colores blanco, verde y rojo, representativos de la bandera mexicana.