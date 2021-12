Llaman a patrones a pagar aguinaldos en tiempo y forma

Mazatlán, Sin.- Martín Luis Morales Acuña, delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Mazatlán, señaló que el lunes 20 de diciembre es la fecha límite para que los patrones hagan efectivo el pago de los aguinaldos a sus trabajadores.

"El día 20 de diciembre es el plazo para que cumplan con el pago de aguinaldo los patrones, ya sea personas físicas o morales, es una prestación de carácter irrenunciable, es un derecho adquirido de todo trabajador", señaló.

Rocha se endeudada con 300 mdp más para pagar aguinaldos a trabajadores

Agregó que el pago de esta prestación es mínimo de una quincena por el año trabajado; si se trabajó menos tiempo, el pago es proporcional.

"Se paga por el año trabajado, es por lo menos una quincena de su salario, si trabajó seis meses es lo proporcional a 15 días, siete días y medio y si fueron tres así se va proporcionalmente. Si el trabajador ya no labora en esa fuente de empleo, ya cambió de ciudad o de empresa, puede acudir en el mes de enero o febrero a pedirlo, porque prescribe hasta el año", agregó.

Precisó que el pago debe ser en efectivo o por transferencia bancaria, nunca en productos o especies, ni tampoco al modo de "cobrar a lo chino".

"Se carga en efectivo o por depósito bancario, no se paga en especie de productos, tampoco se vale que sí tienen una deuda, el trabajador con la empresa, de ahí cobrarse o autocobrarse”.

Mencionó además que el patrón no puede poner la excusa de que por la pandemia del Covid-19 le dará solo cierta cantidad o no le pagará esta prestación, porque no hay dinero.

Recordó que en el año que acaba de pasar, hubo solo 24 asesorías por incumplimiento de pago de aguinaldos, solo tres de ellas procedieron a demanda; los giros más concurridos son hotelería y restaurantes.

Morales Acuña indicó que durante el periodo vacacional decembrino continuarán trabajando en oficina, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.









