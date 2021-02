Llaman a no ‘satanizar’ vacuna contra Covid-19

Mazatlán, Sin. - Con excepción de las personas asmáticas y aquellas con alergias extremas, todos los adultos mayores y la población en general, incluyendo quienes ya fueron contagiados, se puede vacunar contra el Covid-19, ya que no hay ninguna contraindicación y los riesgos de la vacuna son mínimos, comparados con los riesgos de la enfermedad, aseguró el doctor Héctor Velasco Serrano, médico internista del Sharp e integrantes de la Comisión de Salud Municipal por parte del sector privado.

Dijo que lo más recomendable es que las dos dosis que se aplique la persona deben ser de la misma vacuna, ya sea AstraZeneca o Pfizer.

“Yo lo que recomiendo es que si el paciente tiene alguna alergia, y si empieza a tomar un antihistamínico dos o tres días antes, no tiene por qué pasarle nada o si le pasa, le pasa muy leve, no se contrapone en absoluto contra las vacunas”, expresó.

Con respecto al temor de algunas personas ante los riesgos de vacunarse, comentó que el riesgo es mínimo y no tiene por qué ‘satanizarse’, ya que la protección va ser para toda la población.

“Si tú lo haces, es más el beneficio que el riesgo por la vacuna, de que tiene su riesgo, sí lo tiene, pero por el riesgo mínimo que tienen no se debe ‘satanizar’, porque la protección va a ser para toda la población, es mejor estar vacunado que no estarlo”, apuntó.

El riesgo de contraer la enfermedad, agregó, es que el 20% de los casos se están agravando o complicando, y la mortalidad de la misma va en aumento.

En el caso de las personas que ya tuvieron Covid-19, refirió que su inmunidad se prolonga por más de seis meses, así que ellos pueden vacunarse después de este lapso de tiempo y permitir que otros que no lo han padecido, lo hagan antes.

Indicó que a nivel mundial la indicación es que las personas asmáticas o alérgicas a medicamentos y algunos alimentos no deben de vacunarse, pero de ahí en fuera no hay ninguna contraindicación para la población en general.

Incluso, a quienes tienen alergias se está recomendando tomar antihistamínico dos o tres días antes de la vacuna para disminuir posibles reacciones.

Velasco Serrano afirmó que tanto la vacuna AstraZeneca como la Pfizer son seguras y funcionan perfectamente, ya que tienen un rango de efectividad de alrededor del 90 al 95% y sus efectos adversos oscilan entre el 0.2 y 0.3%.

Entre las reacciones adversas más comunes que se presentan en las personas vacunadas están el dolor en el lugar donde se aplicó la inyección, fatiga o cansancio y dolor de cabeza.

Sobre la difusión de advertencias que se publican en las redes sociales en el sentido de que con la vacuna se pretende controlar la mente de las personas, al insertarle un chip, aclaró que solo se trata de mitos que inventa la gente.

“Son puros mitos, no es posible, las vacunas Moderna y Pfizer son vacunas nuevas que se sacaron de un fragmento viral, esas son vacunas nuevas con una técnica nueva, y las otras son las clásicas, de una clase de virus atenuados, la de AstraZeneca, pero no tiene nada que ver con que te van a meter un chip, es mentira, no es cierto”, concluyó.

