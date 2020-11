Llaman a no bajar la guardia ante Covid-19

Mazatlán, Sin.- Tras las restricciones en algunos estados del país por el repunte de casos de Covid-19, hoteleros de Mazatlán llaman a las autoridades municipales, iniciativa privada y sobre todo a la sociedad en general a respetar las medidas preventivas para evitar un rebrote en los contagios.

El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, manifestó que el fin de semana, a pesar de las restricciones en Chihuahua y Durango, Mazatlán nuevamente registró casi un 60% en la ocupación de los establecimientos de hospedaje, con turistas precisamente de esos estados.

"La mejor forma es la prevención, para que estos indicadores sigan a la baja, que es lo que ha venido sucediendo en el último mes aquí en Mazatlán, y que de alguna manera a diferencia de algunos estados de la República Mexicana, se siga exhortando tanto a la comunidad local como al visitante a que se sumen a estos esfuerzos que se realizan", dijo.

Manguart Sánchez explicó que aunque no se ha ordenado un segundo cierre de negocios no esenciales en Mazatlán, ni en el resto del estado, el destino no debe bajar la guardia.

“Yo creo que es como si fuera una llamada de atención de lo que nos puede suceder, si no nos apegamos a los protocolos de las autoridades de salud, esperamos que esto no nos vaya a afectar, sin embargo, estaremos atentos a lo que venga en los próximos días respecto a estas medidas de prevención”, expresó.

Comentó que el sector hotelero mantiene buenas expectativas para el cierre de año, ya que de acuerdo a los indicadores que se tienen a nivel nacional, el puerto de Mazatlán será el destino líder en ocupación en todo México.

Turistas llegarán todo el mes de diciembre. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

El dirigente hotelero indicó que el fin de semana largo que viene (14 al 16 de noviembre), también se espera que el destino esté al máximo de su capacidad permitida y para fin de año, a partir del 26 de diciembre y hasta el 9 de enero, la ciudad estará llena.

"La verdad es que tenemos mucho que agradecer al turista que nos ha brindado su apoyo y preferencia, Mazatlán ante las situaciones actuales, yo creo que será el destino líder en ocupación a nivel nacional", finalizó.

La ocupación para fin de año, a partir del 26 de diciembre y hasta al 9 de enero los hoteles de Mazatlán estarán llenos a su máxima capacidad permitida.





















