Llaman a integrar comités de controlaría social en Mazatlán

Mazatlán, Sin. - La Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, convocó a la sociedad mazatleca para que integren comités de contraloría social y se registren ante esta Sindicatura en Procuración, para que supervisen y, en su caso, denuncien irregularidades en la obra pública y la labor del gobierno municipal.

Yo sola no puedo, hago la denuncia, entrego, sigo los caminos legales correspondientes, pero si no existe la participación real, no en el papel, porque puede haber un mundo de comités, pero si no funcionan como tal, ahí se diluye todo el trabajo.



Comentó que, aunque no hay todavía un reglamento para la operación de dichos comités, estos pueden operar si se registran ante la Sindicatura en Procuración.

Refirió que actualmente existen 85 comités de controlaría social, pero sólo revisan obras hidráulicas o de pavimentación; sin embargo, agregó, se requiere de organismos sociales que revisen toda la función del gobierno, que se animen a interponer denuncias y estén al pendiente de que no haya irregularidades.

Dijo que insistirá ante el Cabildo de Mazatlán para que se analice y apruebe lo más pronto posible la iniciativa que presentó el año pasado, sobre un Reglamento de Contraloría Social.

La idea de la contraloría social no solamente es revisar obras hidráulicas o de pavimentación, sino todo el trabajo que nosotros hacemos, que sea revisado por la ciudadanía.



Informó que, a finales de mayo de 2019, entregó un Reglamento de Contraloría Social ante Cabildo para que la Comisión de Gobernación lo revisara e hiciera los ajustes pertinentes, para que a partir de este año se involucrara a la sociedad civil en la revisión de obras y de toda la función del gobierno.

Sin embargo, añadió, la propuesta se encuentra en “stand-by”, por lo que exigirá en la próxima sesión de Cabildo se retome la iniciativa, se revise, ajuste y apruebe lo más pronto posible.

En la última sesión de Cabildo, la Síndico Procuradora insistió en la urgencia de aprobar un Reglamento de Contraloría Social. Foto: Juan Carlos Ramírez I El Sol de Mazatlán

La falta de un reglamento, aclaró, no va a impedir que se siga trabajando en la integración de comités de contraloría social, por lo que esta Sindicatura en Procuración está convocando a la sociedad en general a integrar comités de cuando menos 5 personas por espacio, con el propósito de que se revise toda la labor que ejercen las autoridades municipales.

Este año vamos a impulsar los comités de contraloría social para que funcionen, que la gente se involucre a revisar las actividades que hacemos como gobierno y Ayuntamiento, y que tenga la cultura de la denuncia y que la practiquen no sólo en chat o redes sociales, las oficinas de esta Sindicatura están abiertas para que denuncien.



CIFRA

85 comités de contraloría social revisan actualmente obras hidráulicas con inversión municipal, estatal y federal.





