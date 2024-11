Llaman a hombres a checarse desde los 40 años para prevenir cáncer de próstata

Culiacán, Sin.- El cáncer de próstata es uno de los principales problemas de salud para los hombres, debido a su carácter asintomático en las primeras etapas y, ante la falta de un chequeo oportuno, muchos casos se detectan ya en estados avanzados.

En ese sentido, Miguel Ángel Sandoval Valle, cirujano urólogo, invitó a todos los hombres mayores de 40 años a realizarse el antígeno prostático para descartar la enfermedad y, si todo está bien, la siguiente valoración deberá ser a los 50 años de edad y a partir de ahí, una vez por año.

El especialista en urología mencionó que, entre los 60 y 65 años, los estudios deben realizarse cada seis meses.

“El llamado es a que no tengan miedo, que es algo muy rápido, es sencillo. No toma ni un minuto realizarse la revisión. Y si no, pues también contamos con la herramienta del antígeno prostático, el cual nos ayuda a discernir a qué paciente realizar una biopsia o a qué paciente realizar un estudio más extensivo para descartar la enfermedad”, señaló.

Sandoval Valle mencionó que en México solo 4 de cada 10 hombres sobrevive al diagnóstico de cáncer de próstata, por ello la importancia de que acudan al médico a realizarse sus estudios. La Secretaría de Salud a través de los hospitales generales de Sinaloa cuenta con los insumos suficientes para realizar las pruebas de antígeno prostático sin costo alguno para la población varonil.

Síntomas del cáncer de próstata

Aumento de la frecuencia de la micción, especialmente durante la noche

Flujo de orina débil o interrumpido

Dificultad para iniciar o detener la micción

Dolor o sensación de quemazón o ardor al orinar

Presencia de sangre en orina o en el semen.

Factores de riesgo

Dieta poco saludable

Sobrepeso y obesidad

Consumo de alcohol y tabaco