Llaman a empresarios de Mazatlán a participar en la transformación de la ciudad

Mazatlán, Sin.- Más que quejarnos, ocupamos que todos sumemos acciones para transformar a Mazatlán, hacer las cosas con calidad y no dejarle toda la responsabilidad al gobierno, aseguró Amado Guzmán Reynaud.

Al sostener una reunión con socios de Coparmex, el director general de Grupo Petroil manifestó que el puerto necesita orden, una apuesta a su infraestructura hotelera, urbanística y de servicios, que le den un cambio a la moneda, como un mejor destino.

Indicó que no es suficiente con generar empleos y abrir nuevas empresas, ya que debe haber una comunidad participativa que corrija los problemas de seguridad y de servicios.

“No todo es generar ganancias o empleos, los empresarios deben incidir positivamente en la mejora de la ciudad, necesitamos rescatar los espacios que como sociedad civil se han ido perdiendo y aquí también se requiere de un gobierno facilitador”, dijo.

En el desayuno empresarial con el tema "Empresario con Compromiso Social", Guzmán Reynaud comentó que no se le puede dejar todo a las autoridades, porque también están rebasadas.

INVERTIR E INFRAESTRUCTURA

El empresario mazatleco llamó a no “marearse” porque se están construyendo 130 torres de condominios, sino a invertir en infraestructura turística.

“No puede haber anarquía a costa de que venga más gente. Todos generamos en la economía algo de valor, no basta con generar empleos, con pagar impuestos, con seguir invirtiendo, hay que hacer comunidad”, expresó.

Indicó que Grupo Petroil trabaja para incidir positivamente en la comunidad, contribuyendo en educación, salud, imagen urbana, Fonden (ayuda a los más necesitados) y tratamiento de adicciones.

"Suena muy barato lucrar con la pobreza, si no participamos, no veo futuro próspero, si los que estamos aquí no le perdemos el miedo a participar no llegaremos a nada", concluyó.