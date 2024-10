Llama titular de Sectur a hoteleros a "rescatar" al turista

Mazatlán, Sin.- El secretario de Turismo del estado, Ricardo Velarde Cárdenas, llamó a los hoteleros a atender y rescatar a los turistas y que tengan disposición con los cambios de fecha en las reservaciones.

Esto debido a que algunos visitantes han decidido cambiar su fecha de viaje debido a la incertidumbre que existe de viajar al destino por la escalada violenta en el destino, y no hay apertura de parte de los hoteles, así lo han manifestado a algunos medios de comunicación.

También puedes leer: Grandes empresarios pesqueros sí sacarán todos sus barcos a altamar: Michel

El funcionario mencionó que de esto no hay ninguna queja en forma y solo ha habido rumores, pero de ser así que se señale.

"Hasta ahorita nosotros hemos escuchado nada más a través de rumores, tuvimos reunión con todas las asociaciones, estamos pidiendo una atención personalizada para que ese turista no tenga una mala experiencia, no hemos tenido un caso como tal, que nos pasen cuáles son esos hoteles que hacen mención, esperemos que no esté sucediendo eso, al contrario, hay que atender y rescatar a todo el turista, entiendo que algunos están reprogramando, también algunos están manteniendo", dijo.

Actividad normal

Aunque reconoció que ha habido una caída de hasta el 40% en la llegada del turismo regional carretero, Velarde Cárdenas mencionó que la actividad turística está normal en el puerto y hasta el momento no se ha registrado ninguna situación que indique que esta tiene que cambiar.

"Mazatlán sigue con una actividad normal, los turistas que han estado se han llevado una buena experiencia, no ha habido una situación como tal que indique que hay que cambiar esta rutina diaria que está teniendo el turista", dijo.

Añadió que la prueba de ello fue la llegada de más de 10 mil cruceristas la semana pasada y que recorrieron los diferentes atractivos de la ciudad.