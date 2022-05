Llama sector turístico a no bajar la guardia ante repunte de casos Covid en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Ante el repunte de contagios de Covid-19 que se ha registrado en el estado de Sinaloa, autoridades de turismo y hoteleros pidieron no relajar los protocolos de prevención para que la pandemia no se salga de control.

La secretaria de Turismo en Sinaloa, Rosario Torres Noriega, recordó que hace unos meses dicha dependencia firmó un convenio de coordinación con la Secretaría de Salud para revisar cómo trabajar con los prestadores de servicios turísticos, especialmente en los rubros de los hoteleros y restaurantes.

"Los hoteles y restaurantes cumplen con los protocolos de prevención, se sigue cuidando, a veces quienes pudieran bajar la guardia es la misma sociedad", dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, José Ramón Manguart Sánchez, aseguró que las cifras que se tienen hasta el momento son bajas y que se tienen bajo control, por lo que es importante que turistas y locales no relajen las medidas de prevención, para que esto no se salga de control.

"Este ya no es un tema de gobierno, sino de autorresponsabilidad como personas, seamos turistas o locales, viene una temporada que es muy importante como el verano y nuestro exhorto a la que gente que va a venir es a no caer en los excesos de confianza, a no relajarnos", expresó.

Destacó que se siguen cumpliendo los protocolos en los hoteles, pero que también depende de los turistas y locales el seguirse cuidando, evitando aglomeraciones, usando el cubrebocas y respetando la sana distancia.

LA ESTADÍSTICA

De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud, Sinaloa reporta 680 casos activos de coronavirus, de los cuales 420 están en Culiacán, 118 en Ahome y 92 en Mazatlán; además de que hay tres mil 336 casos sospechosos en todo el estado.